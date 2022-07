Vasárnap este hazaérkeztek a Nyíregyháza Spartacus focistái. Az NB II.-es rajtra készülő csapat a szlovéniai Zrecében edzőtáborozott. A tíznapos felkészülés során a tréningek mellett négy felkészülési mérkőzést játszott a csapat. Ötöt tervezetek a szakvezetők, de az egyik csapat covidos megbetegedések miatt lemondta a találkozót.

Sokat tudtak dolgozni

A négy meccs közül egyet megnyert a csapat, egyet elveszített, kettő pedig döntetlennel zárult. A mieink remek feltételek között gyakorolhattak, remélhetőleg eredményesen is, ami majd visszaköszön a hamarosan rajtoló bajnokságban.

– Nagyon sokat tudtunk dolgozni, ez meg is látszott az utolsó napi mérkőzéseken – kezdte az edzőtáborozás értékelését Feczkó Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője.

– Eléggé fáradt volt a társaság, de most ennek volt itt az ideje. Örülök annak, hogy a két szombati meccset kapott gól nélkül hoztuk le, jól működtünk hátul. A végjátékok csiszolására, a helyzetkihasználás javítására még maradt két hetünk.

– A szakmai munka mellett az ilyen edzőtáboroknak fontos feladata, hogy az új játékosok mihamarabb beilleszkedjenek a csapatba. Ez most is így volt, és a régiek rájöttek, hogy emberileg is milyen remek társak érkeztek. Ez egyébként fontos szempont volt a kiválasztásuknál.