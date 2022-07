Napi kapcsolat a klubbal

– Az nagy erőt ad, hogy a srácokkal szinte napi kapcsolatban vagyok, a szakmai stáb tagjai is keresnek, érdeklődnek és biztatnak. Darabos Balázs például naponta felhív, pedig egyelőre igazán újat nem tudok neki mondani. Jelenleg egyik napról a másikra nagy változás nem történik. Kedden megvolt az első gyógytorna, autóval mentem, nehézkes volt mankóval lépcsőzni, nem terhelhetem a lábamat, így közlekedni felér egy edzéssel.

Ami egyértelműen pozitívum a labdarúgóként nehéz helyzetben, hogy ifjú apaként többet lehet a családdal, a hamarosan nyolc hónapos kis Emilivel.

– Ez valóban így van. Örömteli, hogy láthatom a gyermekem minden mozdulatát, ő most jobban mozog, mint én, kúszik-mászik, megy ide-oda, nagyon kell figyeli rá. Amolyan felügyelő vagyok, aki árgus szemekkel figyeli a mozdulatait. Ez is segít átvészelni ezt az időszakot – így az ifjú apuka. ML