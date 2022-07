A múlt pénteki szurkolói ankét és a szombati felkészülési mérkőzés után célegyenesbe ért a Nyíregyháza Spartacus előszezonja: vasárnap megkezdődik az NB II.-es bajnokság! A Szpari magasabban jegyzett csapatok ellen mérette meg tudását, a számos új játékossal felálló társaság intenzív meccseken igyekezett még jobban összeszokni.

– Jól sikerült a felkészülési időszak, amit eltervezett a mester, fokozatosan tartottuk – értékelt Papucsek Barna csapatkapitány. – Sérülések is elkerültek minket, mindenki elvégezhette a szakmai stáb által kiszabott munkát. Az edzőtábor arra is szolgált, hogy még jobban összeszokjunk az új játékosokkal.

A korábbi években jellemző volt, hogy ha semmilyen sérülés vagy betegség nem hátráltatja a védelmet, akkor stabilan teljesített a hátsó sor. A mások mellett Papucsek Barna, Szokol Zsolt, Jánvári Gábor és Gengeliczki Gergő alkotta csapatrészhez csatlakozott Baki Ákos és Deutsch Bence, akik tovább mélyítik a lehetőségeket. A védelem az egyik legerősebb pontja lehet a csapatnak az előttünk álló idényben.

– Az elmúlt években jól nézett ki a védelem, és oda is jöttek új játékosok. Valóban ez lehet a csapat egyik erős pontja, de nem jelenteném ki, hogy a legerősebb, mert a támadószekcióba is sikerült jó játékosokat igazolni – tette hozzá a középhátvéd. – Említhetjük Ramost, ha ő visszanyeri a régi formáját, akkor óriási lökést fog adni a csapatnak, Adamcsek is nagyot lendít a támadásainkon, de említhetjük Pantovicsot és Szeretőt. Nem akarok senkit kihagyni a sorból, összességében jól sikerültek az igazolások, megerősítettük a keretet. Azt majd a mérkőzések mutatják meg, hogy tényleg úgy sikerült-e minden, ahogy gondoltuk.Érkezők: Adamcsek Máté (PMFC), Artner Dávid (Szombathelyi Haladás), Baki Ákos (MTK), Deutsch Bence (Siófok), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia – kölcsönbe), Girdán Levente (DVTK II.), Oláh Benjámin (Nyíregyháza Spartacus II.), Pantovics Nikola (szerb–magyar, Békéscsaba), Myke Bouard Ramos (brazil–magyar, MTK Budapest), Szerető Krisztofer (FTC, legutóbb Soroksár).

A nyíregyháziak a szeptember közepén esedékes válogatott szünetig nyolc bajnoki mérkőzést játszanak. Ez az időszak nagyban meghatározhatja, hová lehet pozicionálni a csapatot a továbbiakban. Az ellenfeleket látva nem lesz könnyű a rajt.

– Láttuk a korábbi szezonokban is, hogy könnyű sorsolás nincs – szögezte le a 32 éves futballista. – A rajt sem lesz egyszerű, hiszen idegenben kezdünk a Győrrel, az ETO-nál is volt mozgás bőven, számos játékos érkezett. Az új szabály szerint öt csapat kerül veszélybe, senki nem akar osztályozót játszani, emiatt is többen fognak menekülni, ez a korábbinál is nehezebbé teszi a bajnokságot.

Az eddigiekhez képest viszont előnyt jelenthet a Szparinak, hogy már nem Balmazújvárosban, hanem Sényőn rendezi a hazai mérkőzéseit. Papucsek Barna hozzátette, bízik benne, hogy emiatt több szurkoló tud kilátogatni a meccsekre és tizenkettedik játékosként segítik a csapatot.

A labdarúgó NB II. új versenykiírása szerint az első két helyezett most is feljut az élvonalba, ugyanakkor ezúttal csak az utolsó két helyezett esik ki biztosan a harmadosztályba. A szezont követően osztályozót rendeznek, a 16-18. helyezettek az NB III. három csoportjának első helyezettjei ellen lépnek pályára oda-visszavágós párharcban. Az őszi idény július 31-től december 11-ig, a tavaszi január 29-től május 21-ig tart.

Az őszi szezon menetrendje

1. forduló, július 31., 19.00: ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus

2. forduló, augusztus 7., 17.30: Nyíregyháza Spartacus–Haladás

3. forduló, augusztus 14., 19.00: Siófok–Nyíregyháza Spartacus

4. forduló, augusztus 17., 17.30: Nyíregyháza Spartacus–Soroksár

5. forduló, augusztus 21., 17.30: Tiszakécske–Nyíregyháza Spartacus

6. forduló, augusztus 28., 17.30: Nyíregyháza Spartacus–Ajka

7. forduló, szeptember 4., 17.00: Pécs–Nyíregyháza Spartacus

8. forduló, szeptember 11., 16.00: Nyíregyháza Spartacus–Kazincbarcika

9. forduló, október 2., 17.00: Gyirmót–Nyíregyháza Spartacus

10. forduló, október 5., 15.00: Nyíregyháza Spartacus–MTK

11. forduló, október 9., 15.00: Szentlőrinc–Nyíregyháza Spartacus

12. forduló, október 16., 13.00: Nyíregyháza Spartacus–Dorog

13. forduló, október 22., 17.00: Békéscsaba–Nyíregyháza Spartacus

14. forduló, október 30., 13.00: Nyíregyháza Spartacus–Budafok

15. forduló, november 6., 13.00: Mosonmagyaróvár–Nyíregyháza Spartacus

16. forduló, november 9., 13.00: Nyíregyháza Spartacus–Kozármisleny

17. forduló, november 13., 17.00: Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus

18. forduló, november 27., 13.00: Nyíregyháza Spartacus–Csákvár

19. forduló, december 4., 17.00: Szeged–Nyíregyháza Spartacus

20. forduló, december 11., 13.00: Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC Győr