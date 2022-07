Remélhetőleg a Kisvárda Master Good egyik legjobb „igazolása” az lesz, hogy Lucas Marcolini Dantas Bertucci a féléves diósgyőri kölcsönből visszatért az élvonalbeli együtteshez. A brazil–magyar kettős állampolgárságú játékos 1995-ben igazolt a felső-szabolcsiakhoz, és mindig az együttes egyik kulcsembere volt. Tavaly februárban eltörött Lucas bokája, szerencsére már teljesen egészséges, és ő is ott volt a közelmúltbeli ausztriai edzőtáborozáson. Ott választották meg ismét csapatkapitánynak a harminchárom esztendős középpályást, aki a karszalagot az eddigi 132 élvonalbeli meccs során 82-szer viselte.

Immáron „tősgyökeres” kisvárdai focistának számít, milyen érzés volt ismét a régi és új társakkal edzeni?

Nagyon jó volt visszatérni, hiszen Kisvárdán remekül érzem magam. Azon viszont meglepődtem, hogy milyen kedvesen fogadtak a srácok. Látszott, hogy örülnek a visszatérésemnek. Ugyanezt láttam a szakmai stáb tagjaitól is, ez nagy motivációt jelent számomra.

Erre a legegyértelműbb bizonyíték, hogy az ausztriai edzőtáborban ismét megválasztották csapatkapitánynak.

Őszintén szólva nagyon meglepődtem a választás eredményén, nem számítottam rá, hogy rám esik a választás, hiszen bár korábban nagyon sokszor viseltem a karszalagot, egy fél évet nem voltam itt. Jó érzés, hogy a társak is bíznak bennem, és úgy érzik, hogy tudok majd segíteni nekik.

Remek, és a felkészülési mérkőzéseket figyelembe véve eredményes ausztriai edzőtáborozást zárt az együttes. Ön szerint is?

Nagyon jól sikerült, igen fontos egy csapat számára, hogy egy hétig vagy tíz napig együtt legyen a társaság. Ez idő alatt jobban meg lehet ismerni egymást, főleg az új játékosokat és persze a szakmai stáb tagjait. Ez nagyon össze tudja hozni a csapatot, ami elengedhetetlen. Az edzések jók és hasznosak voltak, és a négy felkészülési meccsünk is jól sikerült. Négy komoly csapat ellen tudtunk jól játszani és eredményt is produkálni.

Rutinos játékosként miként érzi, erős lesz a várdai csapat?

Szerintem igen. Évek óta bizonyítjuk, hogy erős és stabil csapat a várdai. Úgy vélem, most is így lesz, és az utóbbi éveknek megfelelően eredményesek leszünk.

Csütörtökön délután a várkerti pályán zárt kapus edzőmeccset játszanak a Diósgyőr ellen. Nem lesz fura pályára lépnie? Hiszen legutóbb, igaz, kölcsönben, a miskolciaknál szerepelt.

Nem, hiszen profi játékosként tudni kell az ilyen helyzeteket kezelni. Számomra az lenne igazán furcsa, ha diósgyőri színekben játszanék itthon a Kisvárda ellen. Egyébként el kell mondanom, hogy Diósgyőrben is sok jó embert ismertem meg, hiszen én olyan vagyok, aki mindenhol igyekszik jó kapcsolatot kialakítani. Semmi extra nincs bennem az edzőmérkőzés előtt.

Jövő csütörtökön viszont a klub történetének eddigi legnagyobb durranását jelentő meccsét fogja játszani a csapat. Az Európa Konferencia Ligában a kazah Kajrat vendégeként lépnek pályára. A nemzetközi porond nem ismeretlen az Ön számára.

Valóban nem, hiszen a debreceni csapattal játszottam már Bajnokok Ligája- és Európa-liga-selejtezőn. Ilyen téren már van úgymond rutinom. Ám ettől fontosabb, hogy a klubnál már mindenki nagyon várja ezt a találkozót, ami történelmi lesz. Az egész klub, a szurkolók, a város készül a visszavágóra, és a csapatban is ez most a téma. Nagyon várjuk már a megmérettetést.