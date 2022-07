Lehetett bánni az elpuskázott lehetőségeket, mert bármennyire is a Kisvárda irányította az első negyed órát, a kazahok is képesek voltak eljutni a hazai kapu előterébe. Artur Susenacsevet például többször is jól szöktették jobb oldalon, egy alkalommal Artem Odincovnak védenie is kellett a lövését.

A játékrész felétől leült a meccs, ami nem jelentette azt, hogy a Várda ne koncentrálna megfelelően, a következő kínálkozó lehetőséget ugyanis Ötvös Bence szemfülessége és Mesanovic fejese révén kihasználta (1–0).

Ahogy azt várni lehetett, a második félidőben az Almati birtokolta többet a labdát, ám olyannyira nem tudott vele mit kezdeni, hogy egyre türelmetlenebbé váltak a játékosai, sőt, tíz perc után egymással is veszekedtek. A Kisvárda fegyelmezetten védekezett, de a játékban benne volt, hogy végig ér egy kontratámadással. A rengeteget futó első négyes egymás után jött le a pályáról, hogy a helyükre beálló friss emberek lezárják a párharcot.

A szabolcsiak persze így sem kockáztattak sokat, inkább folyamatosan mutatták be a sikeres szereléseket és nem várták meg, hogy a kazahok a kapujuk elé kerüljenek.

A hajrá már az ünneplésről szólt. Újra pályára lépett a fél év kölcsön után visszatérő közönségkedvenc, Lucas. Rögtön ezután Driton Camaj robbanthatta volna a stadiont, ám bombája a lécen csattant. Így sem kellett sokáig bánkódni, a ciprusi játékvezető lefújta a találkozót, ami azt jelenti, hogy a Kisvárda kettős győzelemmel elérte, hogy tovább folytatódjon az európai kaland.

Labdarúgás: Európa-konferencialiga, 2. selejtezőkör, visszavágó

Kisvárda Master Good–Kajrat Almati (kazah) 1–0 (1–0)

Várkerti Stadion, 2560 néző, v.: Theouli (ciprusi).

Kisvárda: Odincov – Hej, Kravcsenko, Kovacic, Leoni – Karabeljov, Ötvös (Lucas, 87.) – Asani (Camaj, 72.), Makowski (Melnik, 58.), Navrátil (Czérna, 72.) – Mesanovic (Ilievszki, 72.). Vezetőedző: Török László.

Almati: Usztyimenko – Asztanov, Szadibekov, Vaszin, Bagnack (Kasszabulat, 76.), Keiler – Krahovszkij, Ulsin (Usszenov, 27., Svriev, 61.) – Joao Paulo, Susenacsev, Aljkulov (Tkacsenko, 76.). Vezetőedző: Kirill Keker.

Gól: Mesanovic (39.).

Gólleírás

39. perc: Usztyimenko kapus a kisvárdai támadás közben a fejét fogva földön maradt, a játékvezető emiatt megállította az akciót. A labdaejtés után Ötvös 20 méterről azonnal a kapu elé ívelt, a középen üresen maradt Mesanovic 7 méterről a kapu közepébe fejelt, 1–0.