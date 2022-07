A múltat tekintve rangadót rendeztek Győrben, a labdarúgó NB II. 1. fordulójában, az előző idény eredményei alapján viszont két középcsapat találkozott egymással az ETO Stadionban. A hazaiak és a vendég Nyíregyháza Spartacus azért küzd a hétvégén indult új kiírásban, hogy újra az élmezőnyhöz tartozzon. Ennek érdekében mindkét klub jelentősen átalakította játékoskeretét a nyáron, az U18-as válogatott után már az ETO-t irányító Tímár Krisztián az új igazolások közül Kovácsik Ádámnak, Kiss Balázsnak és Csinger Márknak rögtön a kezdőben adott helyet, míg a Szpariban Farkas Bendegúz, Baki Ákos, Deutsch Bence és Szerető Krisztofer kapta meg a bizalmat.

A győriek azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést, már az első negyedórában is többször eljutottak ellenfelük tizenhatosáig. Aktív játékuknak a 20. percben lett meg az eredménye, miután a nyíregyházi születésű Vitális Milán gólt szerzett. 1–0

A másik oldalon Kovács Ádám fejjel veszélyeztetett, később egy kapufát is lőtt, egyébként az ETO irányította a játékot.

Fordulás után igyekezett többet kezdeményezni a Spartacus, Novák Csanádnak volt is egy ígéretes fejese, de a Győr továbbra is jobban futballozott, nem elégedett meg az egy góllal, még ha nem is talált be újból – az ETO megérdemelten nyerte meg az első bajnokiját.

A Spartacus a következő fordulóban új otthonában, Sényőn fogadja a Szombathelyi Haladást.

Labdarúgás: NB II., 1. forduló

ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus 1–0 (1–0)

Győr, ETO Stadion, 1322 néző, v.: Kovács (Rózsa, Ring).

ETO: Kovácsik – Kovács K., Csinger, Csonka, Vincze – Toma, Tuboly (Bacsa, 82.) – Kiss Balázs (Borsos, 73.), Vitális (Kiss Bence, 68.), Óvári Zs. (Bencze, 73.) – Priskin. Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Nyíregyháza: Fejér – Farkas B. (Artner, 86.), Szokol, Baki, Gengeliczki, Deutsch – Vass P. (Sigér Á., 73.), Márkus – Kovács Á. (Gresó, 81.), Novák Cs., Szerető (Adamcsek, 73.). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Gól: Vitális (20.).

Gólleírás

20. perc: hazai szöglet után Priskin az alapvonal közeléből az üres területre futó Vitálisnak passzolt, aki 14 méterről jobbal, laposan a kapu jobb oldalába lőtt, 1–0.

További eredmények: Gyirmót–Szentlőrinc 4–0 (3–0), Tiszakécske–Mosonmagyaróvár 1–0 (0–0), Soroksár–Kozármisleny 3–1 (1–0), Haladás–Csákvár 1–1 (0–1), Kazincbarcika–Dorog 2–0 (2–0), Pécs–Békéscsaba 1–0 (0–0), Ajka–Budafok 3–0 (3–0), Siófok–DVTK 1–0 (1–0), MTK–Szeged (hétfő, 20).