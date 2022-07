Akármi történik csütörtökön, 2022. július 21-e örökké emlékezetes nap marad a Kisvárda Master Good történetében. A szabolcsi együttes szurkolói így várhatták a Kajrat Almati elleni, idegenbeli Európa-konferencialiga-mérkőzést, a játékosai pedig úgy, hogy megmutassák, az NB I. előző idényében szerzett ezüstérem nem egy kifutott eredmény volt, még annál is többre képesek.

A nemzetközi kupasorozatok nyár közepén rendezett selejtezői nem feltétlen a színvonalas játékról szólnak, elvégre a csapatoktól nem elvárható, hogy hosszú szünet után csúcsformában futballozzanak. Ebből a szempontból előnyben volt a vendéglátó, hiszen Kazahsztánban tavaszi-őszi rendszerű bajnoki lebonyolítás működik, így a Kajrat zsinórban játszott 18 éles mérkőzésen volt túl.

A találkozó elején mégsem látszott, hogy melyik gárda van meccsritmusban, a Kisvárda ugyanis gyorsan előnybe kerülhetett volna. A harmadik percben előbb a hazai kapusnak kellett megakadályozni egy veszélyesnek tűnő várdai indítást, néhány másodperccel később a tizenhatoson belül kezezésgyanús szituáció miatt jelentkezhettek a vendégek, majd Driton Camaj pontosan tekert szögletét Dominik Kovacic fejelte kapura, ám Usztyimenko a gólvonalról tisztázott. Nem akármilyen bemutatkozás lett volna ez a horváttól – az új igazolások közül egyedül ő kapott bizalmat a kezdőben. A hatodik percben már a harmadik sarokrúgását végezte el a magyar együttes, idővel azonban egyre inkább átvette az irányítást a kazah gárda.

Amellett, hogy a játék képe az Almati fölényét mutatta, amiatt is bosszankodhattunk, hogy sérülés miatt le kellett cserélni Andrei Ionut-Peteleut. A Kajrat labdabirtoklási fölénye időnként nyomasztó volt, de Artem Odincovot egyszer sem állították megoldhatatlan feladat elé. Világossá vált, hogy a Kisvárda a kontráiban bízik inkább és nem is volt ördögtől való ötlet, hogy elszalad egy szerzett labdával. Ilyen szituáció után került nagy helyzetbe Camaj, később Jaroslav Navrátil is.

Az első játékrészben tehát többnyire a hazaiak irányították a játékot, ám a Várda szimpatizánsai sem lehetettek elégedetlenek a szünetben…

És később sem kellett csalódottnak lenniük, ugyanis a fordulás után kiegyenlítettebbé vált a játék. Az 55. percben Hej Viktor bombája épp arra szállt, ahol Usztyimenko áll, a kapus így védeni tudott. Ebben az időszakban határozottabban jobban nézett ki a Várda, mint előtte bármikor, 25 perccel a vége előtt azonban kissé fáradtnak tűnt a társaság, szétszakadt a középpálya, amiből akár baj is lehetett volna. Csakhogy a kazahokban sem volt túl sok erő, kidolgozott támadást nem láthattunk tőlük, Joao Paulo is a semmiből bemutatott ollózásával járt közel a gólhoz.

Jött előre az NB I. ezüstérmese is, ám pontatlanok voltak a beadásai. Beálltak új emberek, így Jasir Asani, aki telitalálat volt, ő szerezte meg ugyanis a klub történetének első gólját nemzetközi kupameccsen! 0–1

A végét megnyomta a hátrányba került Kajrat, de a hazaiak is kifogytak a szuflából, a Kisvárda 21 éves kapusa, Artem Odincov pedig a 92. percben bemutatta az egyetlen igazi bravúrját. Az sem sokon múlt, hogy nőjön az előny, de nem lehetünk telhetetlenek, ugyanis a Kisvárda csütörtökön továbbírta a már jó ideje íródó sikersztoriját!

A szabolcsiak abszolút megérdemelten győztek és jövő csütörtökön a Várkerti Stadionban harcolhatják ki a továbbjutást.

A győztes találatot ide kattintva tekintheti meg!

Labdarúgás: Európa-konferencialiga, 2. selejtezőkör, 1. mérkőzés

Kajrat Almati (kazah)–Kisvárda Master Good 0–1 (0–0)

Almati, Ortalik Stadion, v.: Kjaesgaard (dán).

Kajrat: Usztyimenko – Asztanov, Vaszin, Bagnack, Kurgin (Kasszabulat, 63.) – Ulsin (Adahadzsiev, 74.), Szadibekov (Usszenov, 74.), Krahovszkij – Kanté, Joao Paulo, Aljkulov (Susenacsev, 63.). Vezetőedző: Kirill Keker.

Kisvárda: Odincov – Hej, Kravcsenko, Kovacic, Peteleu (Leoni, 16.) – Ötvös (Czérna, 86.), Karabeljov – Navrátil (Melnik, 71.), Makowski, Camaj (Asani, 71.) – Mesanovic (Ilievszki, 86.). Vezetőedző: Török László.

Gól: Asani (82.).

Gólleírás

82. perc: Leoni kényszerítőzött szépen Ötvössel, előbbi már a tizenhatoson belül játszott Asani felé, aki a visszább lépve, a kapunak háttal szelídítette mg a labdát, majd 12 méterről, fél fordulatból a kapu jobb oldalába perdített, 0–1.