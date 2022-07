A csütörtök ünnepnap lesz: a Kisvárda Master Good ekkor játssza története első nemzetközi kupamérkőzését! Mint ismert, a szabolcsi gárda az NB I. előző idényében általános meglepetésre a második helyen végzett, ezzel jogot szerzett arra, hogy megméresse magát az Európa-konferencialigában. A magyar együttesek, azaz a Kisvárda, a Fehérvár és a Puskás Akadémia a selejtező második körében kezdi meg szereplését. A Várda a jó nevű, ám a nemrég nehezebb anyagi helyzetbe került kazah Kajrat Almatit kapta a sorsoláson – a párharc első mérkőzését a kirgiz és a kínai határ közelében fekvő közép-ázsiai városban rendezik meg.

A mieink ausztriai edzőtáborozással és összesen hat felkészülési mérkőzéssel hangoltak az első éles meccsükre. Jasmin Mesanovicék döntetlent játszottak a Vasassal, Ausztriában egyik rangos ellenfelüktől sem kaptak ki, ám a főpróbán 3–2-es vereséget szenvedtek a DVTK-tól.

Török László

– A felkészülési időszakban, így az edzőtáborban is végig a nemzetközi kupameccsen volt a fókusz – értékelte Török László vezetőedző az elmúlt heteket. – Fontos, hogy az edzőtáborban jó eredménnyel zártunk, ennél is lényegesebb, hogy megvalósítottuk a tervezett munkát, az edzéseken és mérkőzéseken visszakaptam azt, amit megbeszéltünk a csapattal. A Diósgyőr ellen nem sikerült jó eredményt elérni, azt akár egy jókor jött pofonnak is betudhatjuk. Megvan az oka, hogy miért vezetett három góllal az ellenfél: kipróbáltunk valamit, amit nem fogunk alkalmazni a továbbiakban. Tudjuk, mit szeretnénk játszani, a nemzetközi mérkőzésen és a bajnokságban azt fogjuk követni.

A magyar ezüstérmes feladatát nehezítette, hogy nyáron kulcsemberek távoztak, az új vezetőedzőnek így be kellett építenie Milos Vranjanint, Dominik Kovacicot, Széles Imrét és Mario Ilievszkit, valamint Hindrich Ottó kapusnak is össze kellett szoknia a társakkal. A felkészülés alatt többen is jó teljesítményt nyújtottak, azt persze csak a bizonyítványosztásnál állapíthatjuk meg, hogy az érkezők valóban erősítések voltak-e.

A Kajratnál is nagy játékosmozgás volt, ugyanis a klub takarékoskodásba kezdett, miután Kajrat Boronbajev tulajdonos börtönbe került. Meghatározó játékosok távoztak, az érkezési oldalon csak a kölcsönből visszatérő és utánpótlásból felkerült játékosokat találunk. A csapat edzőváltás után így is megtáltosodott és a jelenleg is futó bajnokságban, valamint a kazah kupában egyre jobb eredményeket ér el.

A csapat otthonául szolgáló szállodából is látni lehet a mérkőzés helyszínét, a 23 804 férőhelyes Almati Ortalik Stadiont

– Az Almati mindenben erős csapat, gyorsak az átmenetek védekezésből támadásba, ugyanez igaz fordítva is – mondta el a tréner. – Minden csapatrészben vannak klasszis játékosai. Kicsit fiatalok, de kazah U21-es válogatottakat, valamint meghatározó légiósokat is foglalkoztatnak. Nem véletlen, hogy a bajnokságban remekül szerepelnek az utóbbi időben és a kupában is menetelnek. Maximálisan feltérképeztük őket, éjjel-nappal az elemzéssel foglalkoztunk, leprofiloztuk a játékosokat, azokhoz videót csatoltunk, amit a mi futballistáink megkaptak. Az elemzésen látottakat beépítettük az edzésekbe, ezt az utóbbi időben egyre gyakrabban sulykoltuk. Persze, biztos vagyok benne, hogy az ellenfelünk is ugyanígy készült, hiszen – bár nem játszottunk még tétmeccset – a mai világban már nem lehet akadály felvételt szerezni.

Az biztos, hogy a történelmi kupameccsre készülő várdaiaknál nem lesz probléma az akarással.

– Megvan a maximális koncentráció, mindenki száz százalékkal dolgozik, volt már rá példa, hogy a tervezett idő előtt lefújtuk a játékot, hogy ne legyen sérülés. Nem azért, mert durvák lettek volna a fiúk, hanem mert élesen mentek bele a párharcba. Ezt várjuk el egy profi játékostól – tette hozzá.

A kisvárdaiak szerdán már Almatiban gyakoroltak. A delegáció magyar idő szerint kedden 22.30 órakor érkezett meg, ami a kazah időzóna szerint már szerda hajnali 2.30-at jelentett. A klub honlapjának beszámolója szerint a csapat maradt a magyar időszámításnál, az órákat és a telefonokat is vissza kellett állítani az itthoni értékekhez. Ilyen rövid idő alatt ugyanis nem sikerülhet a négyórás akklimatizáció. Magyarán nem este nyolc, hanem délután négy órakor volt a szerdai edzés és a csütörtöki mérkőzés is – legalábbis a várdaiak olvasatában.

A találkozót (tehát 16 órai kezdettel) az M4 Sport közvetíti.

Kajrat Almati

Nemzetisége: kazah

Alapítási éve: 1954

Színe: sárga-fekete

Dicsőséglistája

Kazah bajnok: 3x (1992, 2004, 2020)

Kazah kupagyőztes: 10x (1992, 1996, 1999, 2001, 2003, 2014, 2015, 2017, 2018, 2021)

Kazah szuperkupa-győztes: 2x (2016, 2017)

Helyezése a 2021-es bajnokságban: 3.

Helyezése a jelenleg is tartó 2022-es bajnokságban: 6.

A játékoskeret értéke a transfermarkt.de alapján: 8.28 millió euró

Legértékesebb játékosa a transfermakt.de alapján: Macky Bagnack (kameruni) 800 ezer euró