A magyar trió tagja a bajnoki címvédő Fazekas Dennis (Nagyhalászi Motorsportért Egyesület), valamint Magosi Norbert és Kovács Roland (SpeedWolf Debrecen) képviseli. Vasárnap edzéslehetőséget kaptak a mieink, erről technikai okok miatt hiányzott Fazekas. Magosi és Kovács viszont éltek a lehetőséggel és alaposan tesztelték a pályát és a beállításokat.

Figyelni a társra

- Jó volt, igazából egy versenyző hiányzott jobb lett volna, ha ő is ott van mert akkor még jobban tudtunk volna készülni. Dióhéjban ennyi, nem volt rossz - kezdte a beszélgetést Magosi Norbert.

A szegedi motoros a magyar páros-trió legrutinosabb tagja, négyszeres magyar bajnok, akitől párosozás lényegét kérdeztük.

- A legfontosabb az, hogy figyelni kell a társunkra – kezdtet Norbi - Rolival most konkrétan azt gyakoroltuk, hogy neki nem ment a belsőn, így a külső ment én pedig megpróbáltam zárni a belső ívet. Ez az egy edzés is jó volt, ám ettől lényegsebben több kellene, hogy megfelelően fel lehessen készülni.

- A taktikát a futam előtt meg lehet beszélni a depóban, bent a pályán a legfontosabb az, hogy a mögötted motorozó társa láss, hogy te mit választasz és annak megfelelően kell tennie. Nagyon menő versenyzők még karjelzéssel is szokták irányítani társukat, hogy merre menjen. Nem gondolnám, hogy ez ránk jellemző lesz, de bármi lehet. Egyébként a nagyhalászi pálya nem igazán alkalmas a karjelzésekhez, hiszen rövid és nagyon gyorsan kell cselekedni. Fontos lesz, hogy az elől lévő nyomvonalat válasszon és azt tartsa mert ehhez tud igazodni a mögötte motorozó.

Csoda kategória lenne

- Azt tudni kell, hogy a befordulókat mindig a deszka tövéről illek kezdeni, mert akkor jön ki a legjobban a lendület – folytatta Norbi. - Onnan lehet fordulni szegélyre, kanyarközépre vagy kicsit kijjebb. Ezt a lengyelek meg az angolok nagyon tudják csinálni, ám ezen a pályán érdekes lesz, mert keskeny és a rövidek közé tartozik.

- Tudott, hogy az első három helyezett jut a döntőbe, ahhoz csoda kellene, hogy odakerüljünk. A hazai pálya igazán nagy előnyt nem jelent, mert a versenyzők nagy része már motorozott itt korábban is meg idén az Európa-bajnoki selejtezőn és a Grand Prix kvalifikáción. Ráadásul a profi ligákban csapatversenyeken is indulnak, ott pedig gyakorolhatják a párosozást. Egy biztos: kemény és látványos verseny lesz - így Magosi Norbert. ML