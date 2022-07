Noha tavaly márciusban eltávozott az égi futballpályákra Leo, az emléke élénken él a szerettei, a barátai és az ismerősei körében.

A Túristvándi-Méhtelek megyei harmadosztályú labdarúgó mérkőzésen az első félidő derekán összeesett és elhunyt Algács Tibor, a hazai együttes csupaszív játékosa. A 52 éves csapatkapitányon hiába próbáltak segíteni, a halál beálltát tudták csak megállapítani.

Azóta már rendeztek egy jótékonysági mérkőzést az emlékére Túristvándiban, ahol az újságíró válogatott volt a házigazdák ellenfele, ahol pályára lépett Algács Tibor testvére, Edgár is, a fiaival együtt. Az újságírók együttesének vezére Csillag Péter, a Nemzeti Sport munkatársa volt – a nevéhez fűződik a Hátsó füves országjáró sorozat, melynek élményeit könyvformátumban is megjelentették. Többek között a szabolcs-szatmár-beregi kiscsapatok tündöklését és bukását is tollhegyre tűzte a szerző.

Algács Tibor (az álló sorban balról a negyedik) a Túristvándi vezéregyénisége volt

Forrás: Tukacs László archívuma

Novemberben 44 esztendős korában elhunyt Algács Edgár, a Szatmárcseke megyei másodosztályú csapatának futballistája. Az Edu becenevű játékost rengetegen ismerték és szerették a térségben: előtte hetek óta kórházban ápolták, de a szervezete feladta a küzdelmet.

– Szombaton reggel a sonkádi futballpályán találkozunk, ott rendezzük meg az emléktornát. Szomorú az apropó: Leóra és Edura emlékezünk. Nagyon sokan összefogtak, hogy méltó módon hajtsunk főt előttük. Köszönet mindenkinek, aki bármit segít nekünk – mondta Algács Márk szervező, a Csengersima középpályása.

LTL