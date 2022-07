Ha minden feltétel adott, az alsóbb osztályú bajnokságok győztesei feljebb lépnek és erősebb ligában folytatják szereplésüket. Ez általában sajnos nem sikerül minden bajnoknak, ám ha összejön az osztályváltás, a feljutó csapat jelenléte különlegességnek számít. Így lehet ez a Kállósemjénnel is, amely az eddigi igazolások alapján üde színfoltja lehet a Nyír-Wetland megyei I. osztály új idényének.

De kezdjünk egy kis visszapillantással! A semjéniek az utóbbi években rendre a megye kettes csoportjuk élmezőnyébe tartoztak, a 2020–2021-es évadban a Nyíregyháza II.-t is megelőzve bajnokok lettek. Akkor még nem vállalták a feljutást, idén viszont minden összeállt ahhoz, hogy a Pannónia Zrt. csoportot 14 pontos előnnyel megnyerő együttes megmutassa magát a megye élvonalában.

– Tavaly azért nem vállaltuk a feljutást, mert én és a vezetőség többi tagja is úgy gondolta, kell még legalább egy év ahhoz, hogy előkészítsük az osztályváltást – fogalmazott Gáll László egyesületi elnök. – Huszonöt évvel ezelőtt feljutott az egyesület, ám azonnal kiesett a második vonalba. Ezt mindenképpen el akartuk kerülni, nem szeretnénk szégyent vallani.

Az elnök elmondta, a mögöttünk hagyott idény úgy alakult, ahogy eltervezték, tudatosan készültek minden mérkőzésre és nem is volt kérdés, hogy megnyerik a bajnokságot. Innen indul a feladat második része, azaz olyan csapatot összerakni, ami az első osztályban is versenyképes.

A keret nagy része egyben maradt, a korábbi alapemberekhez érkezett idáig Vass István, Tóth Bence (mindketten Nyírgyulajból), Törtei Tamás (Mándok), Lakatos László (A Stúdió-Futsal Nyíregyháza), Gömze Antal (Nagyecsed), Gyulai József (Debreceni VSC U19) és Lakatos Bence (Ibrány).

– Maximalista ember vagyok a magán- és üzleti életben is, a csapatból is a maximumot szeretnénk kihozni. Olyan gárdát próbáltunk összerakni, amivel nem, hogy szégyent vallani nem fogunk, de akár kiemelkedő eredményt is elérhetünk. A csapat gerince, vagyis tizenkét ember együtt maradt, hozzájuk igazoltunk rutinos labdarúgókat és fiatal játékosokat is, akik gyorsasággal is képesek hozzátenni az eredményességhez – árulta el a sportvezető.

Ovszijenko Volodimir játékos-edző csapata pénteken átmozgató edzéssel kezdi meg a felkészülést, és vasárnap már a másik feljutó Nyírbéltekkel játszik.