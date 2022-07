Az előz szezonban negyedik helyen végző Mátészalka is edzőt váltott, Kiss Gábortól Kiss Tamás vette át a szakmai munka irányítását. A frissen kinevezett szakember nagy lendülettel vágott neki a munkának.

– Múlt csütörtökön kezdtünk, azon a héten két edzésen vett részt a csapat, a hétvégén pedig egyéni edzésterv alapján dolgoztak a srácok. A továbbiakban heti négy tréning mellett egy felkészülési mérkőzést iktatunk a programunkba – kezdte érdeklődésünkre Kiss Tamás.

– Jó állapotban kezdhettünk neki, hiszen az utolsó pihenős héten már egyéni munkát végeztek a játékosok, a sérülésből visszatérőknek viszont óvatosabban kell adagolnunk a terhelést. Fiatal, jó szellemű társaság a szalkai, melléjük igazoltunk idősebb játékosokat, akik rutinjukkal képesek átsegíteni a társaságot a nehézségeken. Érkezett Gergely Balázs és Csáki József Ibrányból, Fejes János Ugornyáról, Szokolai Márk és Budaházi Levente Cigándról, valamint Drabik Milán Nyírmeggyesről. Velük és a hosszú sérüléséből felépülő Hevele Márkkal sokra lehetünk képesek. Az ő csapatba építésük azonban időbe kerül, de törekszünk arra, hogy a kilátogató nézők, egy olyan csapatot lásson, amely mindent megtesz a sikerért – zárta Kiss Tamás.

Továbbra is a megye egyben

A Nagyhalász az utolsó helyen fejezte be a megyei I. osztályú pontvadászatot, Nagy Lajos csapata azonban továbbra is az osztály tagja marad, mert a Gergelyiugornya nem élt a feljutás lehetőségével, a Nyírgyulaj nem adott be nevezést a megyei élvonalra, valamint a megyei kettő legjobb a másodikja a Záhony sem vállalta az osztályváltást.

– Múlt kedden kezdtük meg felkészülésünket a következő szezonra. Heti négy edzéssel készülünk, emellett a rajtig hat felkészülési mérkőzést is játszunk, a bajnoki főpróbánkon a Sényő U19-es gárdája lesz az ellenfelünk – mondta Nagy Lajos. – Ami a játékosmozgást illeti öt játékos távozott tőlünk, hatan pedig érkeztek, amelyre a tavaszi végjátékot elnézve szükségünk is volt. Remélem sikerül olyan munkát végeznünk, amellyel elkerülhető lesz az előző szezon vesszőfutása és a halász hagyományoknak megfelelően tudunk majd szerepelni – tette még hozzá.