Labdarúgás. Javában dolgoznak már a megyei csapatok az augusztus közepi nyitányra, így tesz a Kállósemjén is. Azonban Vologyimir Ovszijenkó játékos-edző ezúttal már a megye egyre készíti fel csapatát.

Ketten érkeztek Kemecsére

– Bölcs döntést hoztunk az előző szezon végén, hogy nem vállaltuk az osztályváltást, mert annak ellenére, hogy bajnoki címet nyertünk, úgy véltük nem vagyunk készen a magasabb követelményekre. A mögöttünk hagyott idény azonban bebizonyította, hogy készek állunk, megértünk a feladatra – fogalmazott Vologyimir Ovszijenkó.

A tréner azonban azzal is tisztában van, hogy ebben az osztályban sokkal többet kell dolgozniuk a sikerért, mint mondta, mindenki eltökélt és nagy elánnal vetette bele magát a munkába.

– Múlt héten kezdtük el az edzéseket, hétvégén már edzőmérkőzést is játszottunk a másik feljutó Nyírbéltek ellen. A heti három edzés mellett játszunk még a Tarpával, a Nyíradonnyal is, a bajnoki főpróba pedig nagy valószínűséggel a Mándok ellen tartjuk.

Az osztályváltás bizony a játékoskeretet is alaposan átrendezte, amely a játékos-edzőt alaposan megviselte.

– Nálunk egy igazi baráti társaság focizott évekig, összetartottunk jóban, rosszban, ezt azonban fel kellett áldoznunk az esetleges eredményesség oltárán. Nagy volt a játékosmozgás, de senkinek nincs bérelte helye, a maradóknak és az újonnan érkezetteknek is meg kell küzdeniük a csapatba kerülésért.

A Kemecse sem tétlenkedett, Resán Attila csapata is belevágott a lecsóba július 5-én. A kemecseiek penzuma heti három edzés, valamint egy edzőmérkőzés, ez utóbbit múlt hétvégén megfejelték a Leveleki tónál egy csapatépítő tréninggel. A rajtig további három edzőmérkőzés vár még rájuk, a sorban az első a szombati Nyírbátor elleni lesz.

– Lényegében ugyanazzal a társasággal folytatjuk tovább, két távozónk mellett ketten érkeztek, nálunk folytatja A Szpari nevelésű Boda Balázs, aki Lengyelországból igazolt hozzánk, valamint Phrakonkham Ádám is kemecsei szerelést ölt – mondta Resán Attila.

A Mándok új edzővel vág neki a szezonnak, Dolhai Máté a megye kettes Jékétől érkezett.

– Nemcsak én vagyok új, Köblös Bence, Lakatos Balázs, Cservenyák Tamás is a nyáron érkezett.

– Hétfőn kezdtük meg a felkészülésünket, az első két hétben heti három edzés mellett egy edzőmérkőzés a programunk. A rajtot megelőző két hétben hetente már két edzőmérkőzés vár a fiúkra. Megmérkőzünk a Nyírkarásszal, a Nagyhalásszal, a Gyulaházával, a bajnoki főpróbánk pedig az Újfehértó elleni lesz – mondta Dolhai Máté.

Sorsoltak a Magyar Kupába

A megyei labdarúgáshoz kapcsolódó hír még, hogy csütörtökön tartották a Magyar Kupa országos főtábla első fordulójának sorsolását, amelyen hét csapatunk volt érdekelt. Az első fordulóban az alacsonyabb osztályú csapat lesz a pályaválasztó, azonos osztálybeli csapatok közül az elsőként kihúzott együttes játszhat otthon, a mérkőzések időpontja pedig augusztus 6-a és 7-e lesz, a továbbjutás kérdése egy találkozón dől el.

Magyar Kupa sorsolás

Ibrány (megyei I. osztály)–Mátészalkai MTK (megyei I. o.), Nagydobos (megyei II. o.)–Újfehértó (megyei I. o.), Karancslapujtő (Nógrád megyei I.o.)–Balkány (megyei I. o.), Putnok (NB III.)–Sényő-Carnifex (NB III.), Nagyecsed (megyei I. o.)–Balassagyarmat (NB III.)