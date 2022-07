Az előző szezonban óriásit hajrázva megkapaszkodott a megyei I. osztály mezőnyében a Gyulaháza. A mögöttünk hagyott idényben elmaradt a nagy tavaszi feltámadás, így az utolsó helyen végzett Bardi Gábor csapata. Pedig nem indult számukra rosszul a pontvadászat, ugyan a nyitányon kikaptak, utána azonban győztek Tarpán, majd az Ibrány ellen is három pontot gyűjtöttek. A következő sikerre szeptember végéig kellett várni, akkor a Kemecsét fektették két vállra. A bajnokság hátralévő szakaszában a csapat mindössze két győzelemre volt képes, így egyenes út vezetett az utolsó helyre.

A fiatalok éltek a bizalommal

– A szezon elején a biztos bennmaradást céloztuk meg, jól is kezdtünk, így minden reményünk megvolt arra, hogy teljesítsük tervünket – kezdte az értékelést Bardi Gábor, a Gyulaháza edzője. – Az őszi teljesítménnyel elégedettek lehetünk, mert a csapat, fiatal kora ellenére hozta a tőle elvárható teljesítményt – tette még hozzá.

Fordulás után sorra jöttek a vereségek, az első tíz mérkőzésükön mindössze egy pontot szereztek, amely megpecsételte sorsukat.

– Fiatal csapatom összezuhant, nemritkán alaposan kitömtek bennünket, a Szalkától ötöt, a Mándoktól és a Naménytól hetet kaptunk. Az utolsó hat fordulóra azonban összekapták magukat a srácok, négyszer is döntetlent játszottunk, gyűjtögettük a pontokat, de ez már kevés volt a bennmaradáshoz. Ettől függetlenül nem volt haszontalan ez a szezon, mert rengeteg 16-17 éves játékosnak tudtunk lehetőséget adni, akik éltek is a bizalommal. Bizonyították, hogy a jövőben is lehet számítani rájuk. Nagyon nehéz volt úgy megélni főleg a tavaszt, hogy elmaradt a sikerélmény, úgy érezzük, hogy kell egy olyan időszak, amikor többször hagyjuk el győztesen a pályát, és erre tökéletesen alkalmas a megyei II. osztály – zárta a Gyulaháza trénere.

Július közepén munkába állnak

Bardi Gábor azt is elmondta, hogy az utolsó pár fordulóban megmutatták, hogy nem olyan rossz a csapat, amely reményt ad a folytatásra. Azt sem hallgatta el azonban, hogy bizony sok rossz meccset játszottak, de különösen fájó volt számára a Nyír­meggyes elleni vereség, mert akkor érezte meg, hogy nem tudnak benn maradni az osztályban.

A Gyulaháza két-három új játékossal kiegészülve július közepén kezdi meg felkészülését a következő, immár megye kettes szezonra.

Gyulaházi mutatók

Végeredmény 16. 30 5 6 19 34-79 21

Hazai pályán 16. 15 2 5 8 15-31 11

Vendégként 16. 15 3 1 11 19-48 10

Házi góllövőlista 5 gólos: Varga Dávid. 4 gólos: Csercsa Gergő, Koszta Zoltán, Lakatos Péter. 2 gólos: Kozma Máté, Kozma Zsombor, Köblös Bence, Papp Gergő, Soós Tibor, Tóth Ferenc. 1 gólos: Dolhai Dominik Milán, Kozma József, Varga Attila Levente.