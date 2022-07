Mint az ismert, a magyar női juniorválogatott ezüstéremmel tért haza a közelmúltban véget ért szlovéniai világbajnokságról. A mieink nagy reményekkel utaztak a megméretésre, hiszen ez a korosztály 2018-ban serdülő-Európa-bajnokságon, 2019-ben ifjúsági Eb-n, 2021-ben junior-Eb-n végzett az élen. A csapat tagja volt a Kisvárda Master Good SE két játékosa, Juhász Gréta és Mérai Maja is.





Az elsőt könnyen hozták



A mieink az első öt meccsüket könnyedén hozták, edzőjük, ifj. Kiss Szilárd szerint remek bemelegítés volt a végjátékra, ahol kivétel nélkül skandináv csapatok vártak Mérai Majáékra, sorrendben Dánia, majd az elődöntőben Svédország, végül a döntőben Norvégia.



A dánok ellen a csapat stabil volt, sikerült jól lehoznia a hatvan percet, ezzel lekerült róla a nyomás, bejutott a legjobb négy közé. A svédek nagyon erős csapattal rendelkeznek ebben a korosztályban, három éve ellenük nyerték meg a magyarok az ifjúsági Európa-bajnokság döntőjét, és érezhető volt, hogy nyerni jöttek a vb-re. A magyar csapat azonban parádés hajrájával felőrölte az északiakat, és ezzel a döntőbe jutott. A norvégok elleni finálé sokáig a dánok, illetve a svédek elleni meccshez hasonlóan szorosan alakult, a végjáték azonban ezúttal nem a mi javunkra dőlt el.



A döntő után láthatóan a csapat legszomorúbb tagja Mérai Maja volt, aki még az éremátadón is a könnyeivel küszködött.



– Pár nap eltelt azóta, kezd leülepedni bennem a dolog. Vasárnap nagyon szomorú voltam, hétfőn is eltörött párszor a mécses, és kedden is többször sírhatnékom támadt. Próbálom azonban a jó oldalát nézni, elvégre ebben a korosztályban mi vagyunk a világ második legjobb csapata – mondta a Kisvárda balszélsője.



– Pedig tökéletes volt a sorsolás, az első pár meccs remek lehetőség volt arra, hogy megszokjuk a világbajnokság légkörét, felvegyük a ritmust, aztán a horvátok ellen már nagyobb ellenállásba ütköztünk, de sikerült megoldanunk. A negyeddöntőben és az elődöntőben a végjátékot nagyon megnyomtuk, amely felénk billentette a mérleg nyelvét. Erre számítottunk a döntőben is, sajnos nem így alakult.





Feszesen, koncentráltan



– Az első pár mérkőzésnek az volt a nehézsége, hogy tudtuk, hogy meg fogjuk nyerni, ettől függetlenül feszesen, koncentráltan kellett játszanunk, mert tudtuk, hogy erre a későbbiekben szükségünk lesz – fogalmazott Juhász Gréta, a rétköziek balátlövője.



Gréta elmondta, hogy a vb minden pályán töltött percét élvezte, különösen büszke a dánok elleni produkciójára.



– A döntőben sajnos nem jött senkitől az a kis plusz, amely a végén átlendített volna bennünket a holtponton. Ettől függetlenül büszke vagyok nemcsak erre az ezüst­éremre, hanem az együtt töltött öt évünkre is. Olyan élményeket, tapasztalatokat szereztünk, amelyek elkísérnek bennünket pályafutásunk végéig. Ez volt az utolsó közös világversenyünk, ez csak a döntő után tudatosult bennünk igazán, amit bizony meg is könnyeztünk – mondta Juhász Gréta.



– Erre a világbajnokságra a 19 játékos 14 klubból érkezett, 2021-ben nagy előnyünk volt, hogy szinte együtt lejátszottunk egy teljes idényt az NB I.-ben. Ám azzal, hogy a szezon végén a NEKA csapata kiesett az NB I.-ből, és számos játékos átigazolt más klubokba, a lányok nagy része más környezetbe került, így kellett összecsiszolódnunk, de ez a pályán annyira azért nem látszott. Sokat fejlődtek az élvonalban a lányok.





Nagyon szerették ezt a csapatot



– Szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a csapatnak a sikereihez számos edző hozzájárult az utánpótlásban és a felnőtt NB I.-ben dolgozók közül is, a siker közös, hiszen csak egy magyar kézilabda van. Nagyon szerettük ezt a csapatot, ezt az öt évet. A stáb és a lányok közös örömei mindig el fognak minket kísérni. A játékosok mostantól kézilabdázóként is felnőttkorba léptek, persze még nagyon sokat kell dolgozniuk az újabb, még nagyobb sikerekért. Annak örülök, hogy ezzel a közösséggel nem „csak” érmeket nyertünk, hanem hitem szerint értéket is teremtettünk – összegezte az elmúlt évek közös munkáját a szövetség honlapján ifj. Kiss Szilárd.