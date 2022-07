Nagyot fordult a világ a nyírbátori futsalosokkal, a csapat a következő szezonban az NB I.-ben mutathatja meg magát. A 2019-ben alakult egyesület az NB III.-ban kezdte meg pályafutását, amelyet azonnal meg is nyert, azóta a sportág második vonalában vitézkedett a gárda. A mögöttünk hagyott kiírásban az alapszakaszban a nyolcadik helyen végeztek, majd az alsóházi rájátszás harmadik helyét szerezték meg. Ezzel Baksa Csaba együttese megőrizte tagságát az NB II.-ben. Az élet azonban közbe szólt, a Nyírgyulaj 2022/23-as bajnoki idényre érvényes indulási jogát a Nyírbátori SC-re ruházta át. Így a Stúdió-Futsal Nyíregyháza mellett a Nyírbátori SC is tagja az élvonalnak.

Élni szeretnének a lehetőséggel

– Az Magyar Labdarúgó Szövetséggel napokig egyeztettünk, hogy jogilag minden rendben legyen, megfeleljünk az NB I.-es feltételeknek. Szerencsére minden rendben volt, így megkaptuk az erről szóló határozat, most már csak a pályán kell majd bizonyítanunk – mondta Baksa Csaba, a Nyírbátori SC edzője.

A szakember azzal is tisztában van, hogy az NB I., úgymond más kávéház. Ennek megfelelően alakítják játékoskeretüket és tervezik meg felkészülésüket a szezonra.

– Tisztában vagyunk vele, hogy a két osztály között nagy a különbség, de ha már ölünkbe pottyant ez a lehetőség, élni szeretnénk vele. Ez már egy komoly profi szint, az ország krémjével kell megküzdenünk hétről hétre, ez pedig csak úgy fog menni, ha keményen beleállunk a munkába – fogalmazott az edző, aki azt is megemlítette, hogy bizony az élvonalban a távolságok is nagyobbak. Mint mondta, nem mindegy, hogy „elugrunk” Gyöngyösre, vagy el kell utazni Szombathelyre, vagy Veszprémbe.

Az osztályváltás a megnövekedett követelmények miatt a játékoskeretet is érint.

– A Nyírgyulaj magjával sikerült megegyeznünk, nyírbátori szerelést ölt Opre Rajmund, Orosz Dániel, Csoma Alpár és Szőcs László. Emellett nálunk folytatja a DEAC három kulcsjátékosa, Siska Gergő, Szentes Bíró Tamás és Faragó Lajos. A nyírbátori csapatból pedig marad Tóth Krisztián és Molnár Richárd. Mellettük több környékbeli és határon túli fiatal is érkezik próbajátékra.

Napi két edzéssel készülnek



A csapat szerdán megkezdte felkészülést a bajnoki rajtra. Baksa Csaba elmondta, hogy mivel ő rendelkezik megfelelő licenccel, ezért a szakmai munkát továbbra is ő irányítja.

– A hét elején vált biztossá az osztályváltásunk, nincs sok időnk az augusztus 12-ei rajtig, ezért alaposan bele kell húznunk. Ez a hét a ráhangolódásé lesz. A következő héten délelőtt erőnléti, délután pedig labdás és taktikai tréningen vesznek részt a játékosok – avatott be a részletekbe Baksa Csaba.

A csapat az edzések mellett felkészülési mérkőzéseken tesztelheti aktuális állapotát. A tervek szerint két szlovák első osztályú csapat mellett pályára lépnek a Berettyóújfalu ellen, egy találkozójuk ellenfele még ismeretlen.