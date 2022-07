A többi megye egyes csapathoz hasonlóan Tudja Dávid vezetésével a „kis” Szpari is megkezdte felkészülését.

– Az első két hétben minden nap egy edzésünk volt, a második héttől már edzőmérkőzés is szerepel a programunkban, túl vagyunk már a Sényő, illetve a Kisvárda II. elleni találkozón. Ezeken kívül még négy felkészülési találkozónk lesz a rajtig – mondta Tudja Dávid.

– Az elején természetesen az állóképesség fejlesztése került előtérbe, aztán fokozatosan térünk rá azokra a technikai, taktikai feladatokra, amelyeket szeretnénk majd viszont látni a pályán. Szoros együttműködésben dolgozunk az NB II.-es csapatunkkal, legfontosabb feladatunk a játékosnevelés, ha ez az eredményességgel is párosul az külön öröm számunkra. Tehetségeinket szeretnénk olyan szintre fejleszteni, hogy a későbbiekben megállják a helyüket, akár itt Nyíregyházán, de más NB-s csapatokban is – fogalmazott Tudja Dávid.

Várják a rajtot

Az újonc Nyírbéltek sem sokat tétlenkedett.

– Június 29-én nekiláttunk a munkának, azon a hétvégén már edzőmeccset is játszottunk Kállósemjénben. A következő teljes héttől heti négy edzést vezényelt a csapatnak Körmös Miklós edző – tájékoztatta lapunkat Tripsánszki János, nyírbélteki klubvezető.

A csapat már túl van a Mátészalka elleni edzőmérkőzésen is, a rajtig még négy edzőmérkőzés vár rájuk. Ami a játékosmozgást illeti Gózner Károly és Szabó Dávid távozott, érkezett viszont Szabó Ádám, Sinka Márk, Sárga Zsolt és Orosz Engelbert. Tripsánszki János azt is elárulta, hogy két játékossal még tárgyalásban vannak, de arról is beszélt, hogy a társaság nagyon elszánt, keményen dolgozik és alig várják a rajtot.



A Nyírbátor is belecsapott a lecsóba, Erdei Zoltán játékos-edző elmondta, hogy július 5-én kezdték meg felkészülésüket.

– Három új játékos csatlakozott a keretünkhöz, velük kiegészülve hetente négy edzőmérkőzés mellett heti két felkészülési találkozó szerepel a programunkba, közte egy szlovákiai NB III.-as együttes is. A bajnoki főpróbát pedig a Nyíregyháza II. ellen tarjuk – mondta Erdei Zoltán.