Mint az ismert, a Nyírbátor a következő szezonban is az NB II.-es bajnokságban indul. Az utóbbi két idényben az első helyen végzett az együttes, de míg előbb az osztályozót elbukták, legutóbb már nem vállalták a megméretést az osztályváltásért. A két bajnoki cím megszerzésében oroszlánrészt vállalt Pánczél Zoltán, aki mindkét alkalommal a gólkirályi címet is elhódította. Az elsőt utcahosszal nyerte, legutóbb pedig az utolsó mérkőzésig izgulni kellett, mert egykori csapattársa a Tiszavasvárit erősítő Szűcs Balázs is aspirált a címre.

Az utolsó fordulóban dőlt el

– Egy fogműtét után következett a Kállósemjén elleni mérkőzésünk, amelyen még nem voltam százszázalékos állapotban, de edzőnkkel Molnár Andrással megbeszéltük, hogy a büntetőket én fogom elvégezni, ezzel nem nagyon voltam előrébb, mert a játékvezetők mindössze egy hétmétereset ítéltek – elevenítette fel az eseményeket Pánczél Zoltán.

Így maradt a döntés az utolsó fordulóra, amelyen a Nyírbátor Kazincbarcikán játszott, a Tiszavasvári pedig a Hajdúnánással meccselt. Pánczél Zoltán tizenháromszor volt eredményes a borsodiak ellen, Szűcs Balázs pedig hatszor talált be a nánásiak kapujába, így a Nyírbátor jobbátlövője lett a csoport legeredményesebb játékosa.

– Az előz szezonhoz képest negyven góllal dobtam kevesebbet, de a szerepem is más volt. Csapos János edzősége idején úgymond nem volt megkötve a kezem, Molnár András érkezésével módosult a játékunk, így kicsit háttérbe szorult a góllövés és előtérbe került az irányító, a pályán a csapatot összetartó szerepem – fogalmazott Pánczél Zoltán.

Azt gondolná az ember, hogy két sikeres idény után nem lehet akadálya a folytatásnak. Azonban ez nem így történt, az események meglepő fordulatot vettek, a Nyírbátor nem tartott igényt a további közös munkára.

Csapat nélkül a gólkirály

– A nyíregyházi évek után kerültem Bátorba, ahol nagy szeretettel vártak és befogadtak, amiért természeten hálás vagyok. Már tavaly is felmerült annak lehetősége, hogy én legyek a csapat edzője, meg is van az ehhez szükséges B licencem. Mostanában is beszélgettünk erről, valamint a közös folytatás mikéntjéről. Úgy tűnt, továbbra is számolnak velem, július elején azonban közölték, hogy nem számítanak a továbbiakban rám. Ez nagyon váratlanul ért, mert én hosszabb távra terveztem a Nyírbátorral. Több ajánlatom is volt, köztük az NB I./B-s Ózdé is, amelyeket visszautasítottam. Sajnos nagyon kifutottunk az időből, ezért még csapat nélkül vagyok, így kicsit keserédesek még a Nyírbátorhoz kötődő emlékeim – zárta Pánczél Zoltán.