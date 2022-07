A Hübner Nyíregyháza BS élvonalbeli kosárlabdacsapata szerdán jelentette be a következő idényre szerződtetett első légiósát. A 188 centiméter magas Darius Perry 2017-ben kezdte meg egyetemi karrierjét az NCAA legerősebb konferenciájában, a jó nevű Louisville csapatában. A 23 éves karmester az első három évében összesen száz mérkőzésen lépett pályára a Cardinalsban, majd az ugyancsak Divízió I-es University of Central Floridánál (UCF) folytatta pályafutását, ahol 31.7 valamint 29.6 játékpercet átlagolt. A 2020–2021-es idényben 14.7 pontot, 3.4 gólpasszt jegyzett meccsenként és 38.3 százalékkal tüzelt távolról, előbbi két kategóriában csapata legjobbja volt és beválasztották az AAC konferencia harmadik ötösébe. Végzős évében 4.4 assziszttal a konferencia negyedik legjobbja, pontszerzésben (11,8) az együttese második legeredményesebb játékosa volt.

Sokoldalúságát mutatja, hogy pontszerzésben 27, lepattanóban 11, gólpasszban 12, labdaszerzésben 5, tripladobásban 6 (értékesített dobás) az egy mérkőzésen elért karriercsúcsa.

Irányítóként számolnak vele



– A Lousville Egyetemen is kezdő volt, de idősebbek mellett kiegészítő szerepben játszott, emiatt váltott a UCF-re – mutatta be Pethő Ákos vezetőedző az új játékosunk. – Ott vezérként, zömmel egyes poszton, ritkán kettes pozícióban szerepelt, meggyőző teljesítményt nyújtott. Alapvetően irányítóként számolunk vele. Fiatal játékos – ez lesz az első profi idénye –, de alkalmasnak tartom arra, hogy vezér legyen és pozitív irányba vigye a csapatot. Támadás mellett a védekezése is rendben van. Fontos lesz, hogy eltaláljuk a külső dobások és betörések arányát, de úgy látom, mindkettőben tud hozzátenni – tette még hozzá a vezetőedző.