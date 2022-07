A 24 éves Majoros Bence már a budapesti star contender-verseny főtáblájának első fordulójában nagy halat fogott ki, hiszen a 2016-os magyarországi Európa-bajnokságon férfi egyesben aranyérmes Emmanuel Lebesson ellen állt asztalhoz.

A 34 éves francia a 41. a világranglistán, azaz 94 hellyel előzi meg a 135. Majorost, akit ez cseppet sem zavart, sőt az ilyen szituációk őt általában motiválják, s négy játszmában le is győzte a franciát. Majoros helyzetét nehezítette, hogy szerdán késő este, a nap utolsó mérkőzését játszotta a BOK-csarnokban, a következő fordulóban viszont már csütörtökön délelőtt asztalhoz szólították, a világranglista 15. Anton Kallberg ellen. A találkozót Majoros parádés játékkal nyerte meg.

Méltóképpen helytállt

– Nagyon boldog vagyok, mert Kallberg nagyon jó játékos, aki hihetetlen jó teljesítményt mutatott az elmúlt években, óriási élmény, hogy sikerült őt legyőznöm – értékelt a francia C’Chartres TT csapatában légióskodó Majoros. – Belülről nem éreztem, hogy olyan hű de nagyon magas szintű játékot nyújtanék, inkább jól versenyeztem, a fontos pillanatokban higgadt tudtam maradni és jó döntéseket hoztam, amelyeket jó minőségben meg is tudtam játszani.

A legjobb 16 között egy igazi nagyágyú várt rá, Liang Csing-kun személyében. Ezzel kapcsolatban Majoros azt mondta: nem foglalkozik azzal, hogy ki lesz a rivális, szeretne minden egyes nap jobb és jobb teljesítményt nyújtani és csak önmagára koncentrál. A kínai a 3. helyen található a világranglistán, így a szettnyerés ugyan nem sikerült ellene, az is rendkívül biztató, hogy két játszmában is csak minimális különbséggel maradt alul a nyírbátori származású játékos.

– Az első szettben éreztem leginkább az izgulás hatását magamon – kezdte az értékelést Majoros Bence. – Néhányszor nagyobbat ütöttem a kelleténél, ami túl rizikós volt, hibáztam is belőlük, és ilyen szintű játékosok ellen szettenként egy-két ilyen labda sem fér bele. A második szettben ezt sikerült leküzdenem, sokkal fókuszáltabb és fegyelmezettebb tudtam maradni. Sajnálom, mert picit szerencsétlenül alakult ott a szett vége, de úgy érzem, hogy jó teljesítményt nyújtottam és méltóképp helytálltam.

Szabdkártyával indulhat

A világranglista 135. helyén álló magyar játékos hozzátette, hogy a francia első osztályban is remek ellenfelekkel találkozik, de ilyen jóval, mint Liang Csing-kun most csapott össze életében először. Meglepődött néhányszor, hogy milyen ütéseket kap vissza a kínai kiválóságtól. Könnyen lehet, hogy ezen a héten is vár rá egy ilyen nehéz megméretés, hiszen – Póta Georginához hasonlóan – szabadkártyával elindulhat az első ízben Budapesten megrendezendő WTT Championsön.

forrás: asztaliteniszezz.hu