Májusban több ízben beszámoltunk a Mátészalkai MTK megalakulásának százéves évfordulóját ünneplő sorozat utolsó rendezvényéről, melyen részt vettek olyan, nemzetközi szinten is eredményes sportolók, akik a szatmársági egyesületből indultak. Köztük volt a Bundesligában szereplő Hoffenheim 41-szeres magyar válogatott labdarúgója, Kocsán Petra is. A futballista ellátogatott a korábbi iskolájába, autogramot osztott a gyerekeknek, és készségesen válaszolt a pályafutását taglaló kérdésekre.

Volt is miről beszélnie, hiszen a 24 éves támadó pályafutása legizgalmasabb szezonján van túl, hiszen tavaly nyáron hazai átigazolási rekordért szerződött Németországba, klubjával a Bajnokok Ligájában is bemutatkozott, és modern edzésmódszerek mellett rengeteget fejlődött.

De ne szaladjunk ennyire előre, előbb ismerkedjünk meg Petra pályafutásának elejével, hiszen az sem szokványos, hogy egy kislány futballistának áll!

– Négyévesen kezdtem el a labdarúgást – kezdte a beszélgetést Kocsán Petra. – Virovecz Pali bácsi bejött az óvodába, megkérdezte a fiúkat, ki szeretne focizni, egyedüli lányként én is feltettem a kezemet. Kiderült, hogy van tehetségem a sporthoz, ami nem volt meglepő, mert nagypapám, édesapám és a fiú­testérem is szerelmese volt a labdarúgásnak. Mátészalkán fiúk között játszottam hat-hét éven át, tízévesen sajnos ott kellett hagynom a csapatot, mert nem játszhattam ebben a bajnokságban fiúkkal. Ekkor kerültem Berettyóújfaluba a Mezei-Vill FC-hez, ahol futsaloztunk, itt viszont nagyon fiatal és kicsi voltam a felnőtt nők között. Másfél év után visszatértem Mátészalkára, de csak diák­olimpián szerepelhettem, majd jött a lehetőség, hogy próbajátékra mehettem Budapestre a Ferencvároshoz. A toborzó végén azt mondták, hogy szívesen látnak a klubnál. Ez nem jöhetett volna létre a szüleim nélkül, akik mindenben támogattak és mindenhova elvittek engem.

Az eddigi utolsó hazai szezonját az MTK alapembereként töltötte, majd jött a németországi lehetőség, ami éppen jókor futott be.

– Mindig is szerettem volna külföldön focizni, kipróbálni, milyen ez az élet. A labdarúgás mellett azonban a tanulás is fontos számomra, és az iskola visszatartó erő volt, nem akartam addig kimenni, amíg nincs egy papírom, s nem tudok valamit az élet egyéb területén is, amihez nyúlhatok a sportolói pályafutásom végén – fogalmazott a céltudatos labdarúgó. – Műszakimenedzser-képzést hallgattam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Tavaly nyáron jött a hoffenheimi lehetőség, akkor már csak egy szemeszter volt előttem, amit elvégezhettem anélkül, hogy Magyarországon tartózkodjak.

Petra Németországban új szintre emelheti a pályafutását, hiszen a hazainál jóval erősebb futballkultúrában fejlődhet.

– Nagyon erős a német labdarúgás női szinten is – adott betekintést az ottani erőviszonyokba és a munkába. – Sok labdarúgónak álma, hogy egyszer a Bundesligában játsszon, a saját bőrömön is megtapasztalhattam, hogy miért. A Bajnokok Ligájában a legjobb 16-ig jutottunk, az Arsenal elleni utolsó mérkőzésen is benne volt a továbbjutás lehetősége. Ez mutatja, hogy a Bundesliga harmadik helyezettje milyen szinten van. Európai szinten a német bajnokság legalább a top ötben van, de azt sem tartom kizártnak, hogy a top háromba sorolható. Van példa a magyar labdarúgás előtt, követendő az a filozófia, ahogy dolgoznak. A klubok minden támogatást megkapnak, megdöbbentő az is, hogy mi milyen körülmények között dolgozhatunk. Fizikailag mindenképp előrébb járnak a Bundesliga-játékosok, de nemcsak lábbal, hanem fejben is gyorsabbak. Gyorsan kell meghozni a döntéseket, amivel nekem is meg kellett küzdenem, de idővel sikerült felvennem a ritmust. Technikailag nem biztos, hogy jobbak – többször megjegyezték, hogy én vagyok az egyik legtechnikásabb játékos –, az akkumulátoruk viszont lemeríthetetlen. Ezen túl új volt számomra, ahogy a videóelemzéseket végezzük. Minden információt és segítséget megkapunk, hogy felkészüljünk az ellenfélre. Mérkőzésen is tudunk változtatni, az edző a bajnoki félidejében már az aktuális meccsünk felvételén mutatja meg, mit kellene máshogy csinálni, hogyan szervezzük át a felállást.

A Hoffenheimnek egyébként a magyar származású Gallai Gábor a vezetőedzője, ez persze nem jelenti azt, hogy Petra előnyt élvezne a csapatba kerülésért – tegyük hozzá, a tréner német, és csak néhány szót ismer magyarul.

Mint mondta, a félévente elvégzett teszteredmények is mutatják, hogy fizikailag sokat fejlődött. Ezt tendenciává kell tenni, valamint taktikailag is folytatni kell a tanulást a több játéklehetőség érdekében.

– Amikor odakerültem, érződött rajtam a differencia, ami a magyar és a német bajnokság között van. Sokat fejlődtem, de itt még nem állhatok meg. Első körben a csapat taktikáját kell még jobban elsajátítanom. Ez a szezon rendhagyó volt a Hoffenheim számára. Sok meccset játszottunk, nem volt ideje az edzőnek, hogy az új játékosokat igazán beépítse, mert meccsek és regeneráló edzések váltották egymást. Ebből a szempontból még szerencsés is, hogy nem sikerült elérni a célunkat, vagyis lemaradtunk a BL-ről, az edzőnek így több ideje lehet összekovácsolni a csapatot. Összességében tehát azon dolgozom, hogy töretlen legyen a fejlődésem, és megszilárdítsam a helyemet a csapatban – zárta szavait a mátészalkai nevelésű Bundesliga-játékos.