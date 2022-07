Finisébe érkezett megyebeli NB III.-as csapataink felkészülése, a Kisvárda II. és a Sényő-Carnifex FC vasárnap már bajnoki pontokért lép pályára. Utóbbi gárda kispadján ötödik idényét kezdi meg a Fiumei Viktor, Imrő László edzőpáros, akik ezúttal is kemény öt és fél hetet vezényeltek fiaiknak.

– Június 23-án kezdtük meg a felkészülésünket, a betervezett munkát nagyjából sikerült elvégeznünk, természetesen egy edző soha nem lehet elégedett, van még pár dolog, amelyet helyre kell tennünk a nyitányig – kezdte érdeklődésünkre a sényői edződuó egyik tagja, Fiumei Viktor.

– Természetesen voltak távozóink és érkezőink is, de a előző szezonban hetedik helyet elért csapat magja együtt maradt. Igyekeztünk posztra igazolni. Az újak helyét megpróbáltuk megtalálni a csapatba, hogy a rajtra a lehető legjobb felállásba tudjunk kiállni.

Az igazolásoknál azonban ezúttal más szempontot is figyelembe kellett venniük. A 2022-23-as idényben már a harmadosztályú csapatokban is kötelező legalább egy “fiatal” szerepeltetése. A fiatal jelen esetben a 2004-ben vagy az után született játékosokat jelenti. A teljes mérkőzésen, azaz kilencven percen keresztül a pályán kell lennie, azaz amennyiben lecserélik, a helyére csak fiatal jöhet be. Ez viszont azt jelenti, hogy figyelembe véve az egész szezont, az esetleges sérülések, eltiltások miatt muszáj minimum négy fiatalnak a keretben lenni.

– Ennek megfelelően mi is négy úgymond fiatallal számolunk, kapus posztra érkezett Szondi Levente, továbbá nálunk folytatja Pataki István és Ignéczi Martin, valamint a saját utánpótlásunkból Nagy Zoltán csatlakozott a kerethez. Ezeket a játékosokat próbáltuk olyan szintre hozni, hogy meg tudjanak felelni az NB III.-ban elvárható követelményeknek. Az edzőmérkőzéseken már szokták a felnőtt légkört – mondta Fiumei Viktor.

Ami a bajnokságot illeti, a szakember elmondta, hogy alaposan fel kell kötniük azt a bizonyos fehérneműt, ha szeretnék megismételni az előző szezonban elért helyezésüket.

– Nagyon masszív bajnokság elé nézünk, négy pesti csapat is ebben az osztályba kapott besorolást, amelyek komoly játékerőt képviselnek, emellett az utazással eltöltött idő is növekedni fog. Ráadásul sok második számú gárda is tagja a mezőnybe, amelyek elég furcsa időpontokban rendezik hazai mérkőzéseiket. Ahogy látjuk, mindenki erősített, így kemény csaták várnak ránk, szeretnénk továbbra is masszív középcsapat lenni, de a biztos bennmaradással is elégedettek lennénk – zárta Fiumei Viktor.

A Sényő-Carnifex FC vasárnap a Putnokot fogadja a bajnokság első fordulójában. Érdekesség, hogy a két gárda jövő hétvégén fordított felállásban kupamérkőzésen is megküzd egymásssal.