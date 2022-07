A KSZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium diákjai több alkalommal is méltóképpen képviselték Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét országos sportversenyeken. Ebben a futsalosok jártak az élen, és a játékosokon kívül az érdem Juhász Ferenc felkészítő tanáré és Barcsay István igazgatóé.

A diákolimpia veszprémi döntőjében a roppant előkelő negyedik helyezést szerezte meg a csengeri Ady. Bartha Balázs Sándor a helyi NB I.-es csapat vezetőedzőjének, Fehér Zsoltnak az érdeklődését is felkeltette, és azóta már le is igazolták, sőt, Balázs bemutatkozott a magyar U 19-es futsalválogatott soraiban is. A negyedik helyezett csapat tagjai: Korompai Milán, Szilágyi Patrik Miklós, Henkel Márk, Oláj Erik, Bence Levente, Bartha Balázs Sándor, Botos Benedek, Orosz Rudolf, Osztolykán Sándor, Tóth Sándor.

Nyírbátorbanrendezték meg az Országos Centrum Futsal Kupára fináléját. A körzeti és a megyei döntők megnyerése után a 110 nevezett iskolából a döntőben 12 együttes képviseltette magát. A csengerieknek itt is a negyedik helyet sikerült megszerezniük. A csapat tagjai: Korompai Milán, Dzopkó Nándor, Tkacsuk Anatolij, Bence Levente, Oláj Erik, Sztankovics Áser, Becző Bálint, Petenykó András, Botos Levente, Mondics Roland.