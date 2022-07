Hétvégén beindul a nagyüzem, hiszen mindhárom NB-s bajnokságban megrendezik az első fordulót. A Nyíregyháza Spartacusnál azon dolgoztak nyáron, hogy kiköszörüljék a csorbát, azaz javítsanak az előző idényben elért 10. helyezésen. Ennek érdekében az volt a vezetőség célja, hogy új igazolásokkal megerősítse a keretet, s minden posztra legyen két olyan játékosa Feczkó Tamásnak, akit nyugodtan bevethet.

– Szerencsére sikerült megvalósítani a tervünket, hogy minden poszton versenyhelyzetet teremtsünk – fogalmazott Feczkó Tamás vezetőedző. – Ez megmutatkozik az edzéseken is, a játékosok igen nehéz feladat elé állítottak. Többen is bekerülhetnének a kezdőcsapatba, minden játékos motivált, a kispadról beszállók is tudnak majd segíteni.

Nem lesz könnyű a rajt, hiszen a Szpari vasárnap az ETO vendégeként kezd.

– Új edzővel és sok új játékossal újraformálódó, NB I.-es tapasztalattal rendelkező futballistákkal rendelkező csapat az ellenfelünk. Nagyon agresszívan, dinamikusan támadnak le, labdaszerzésből gyorsan mennek át támadásba. Rangadóval kezdjük a szezont – tette hozzá a mester.

Mint azt a Spartacus edzője is említette, a győri csapat is alaposan átalakult nyáron. Kilenc új játékost szerződtettek, a legnagyobb név talán a Mol Fehérvártól kölcsönbe érkezett korábbi válogatott kapus, Kovácsik Ádám. Az ETO kispadján immáron az idáig az U18-as válogatottat irányító, 2004-ben a Szpariban is futballozó Tímár Krisztán ül.

Labdarúgás: NB II., 1. forduló

ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus

Vasárnap, 19 óra, ETO Stadion

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL (Forrás: nso.hu)

Érkezők: Adamcsek Máté (PMFC), Artner Dávid (Szombathelyi Haladás), Baki Ákos (MTK), Deutsch Bence (Siófok), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia – kölcsönbe), Girdán Levente (DVTK II), Kalocsai László (Sényő – kölcsönből vissza), Kovács Norbert, Motkó Benjamin (mindkettő Tállya – kölcsönből vissza), Oláh Benjámin (Nyíregyháza Spartacus II), Pantovics Nikola (szerb-magyar, Békéscsaba), Myke Bouard Ramos (brazil-magyar, MTK Budapest), Szerető Krisztofer (FTC, legutóbb Soroksár), Nikola Vasziljevics (szerb-magyar, Tiszaújváros – kölcsönből vissza)

Távozók: Banyoi Andrei (román-magyar, Gloria Buzai – Románia), Csilus Ádám (Szentlőrinc), Debreceni Zalán (Haladás – kölcsönből vissza, onnan Paks), Csörgő Raul (Szentlőrinc) Kaka Amedome Godwords (ghánai, MTK – kölcsönből vissza), Hamed Yasin (Békéscsaba – kölcsönbe), Nemes Milán (?), Pócsik Botond (III. Kerületi TVE), Szabó Bálint (Újpest), Sztankó Dávid (Kazincbarcika), Zamostny Balázs (Tiszakécske)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Bencze Márk (Szeged-Csanád GA), Borsos Filip (Wiener Neustadt – osztrák), Csinger Márk (DAC – Szlovákia, kölcsönbe), Deákovits Richárd, Huszár Marcell, Kiss Ákos, Kráz Tamás, Mitring Zsombor, Óvári Balázs, Tullner Péter, Vingler László (mindannyian Fehér Miklós Akadémia), Kanalos Tony-Markos (romániai, CSM Satu Mare/Szatmárnémeti VSK – kölcsönből vissza), Kiss Balázs (BFC Siófok), Kiss Bence (Haladás), Szujó Attila (Debreceni VSC), Papp Milán (Mol Fehérvár II), Kovácsik Ádám (Mol Fehérvár – kölcsönbe), Babati Benjámin (Mezőkövesd – kölcsönbe)

Távozók: Bagi István (?), Barna Szabolcs (?), Berki István (?), Csonka Bálint (?), Klausz Milán (ZTE), Lipták Zoltán (visszavonult), Múcska Viktor (Mosonmagyaróvár), Pálfi Donát (Haladás), Vernes Richárd (Vasas – kölcsönből vissza)