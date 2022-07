Nem sokkal az idény befejezése után tragédia rázta meg a Hübner Nyíregyháza BS csapattagjait, a klub vezetőségének ezért az elmúlt hetekben az volt az egyik legfontosabb feladata, hogy megtalálják azt a trénert, aki átveszi az elhunyt Borisz Maljkovics munkáját. Hétfőn kiderült, a másodedzői pozíciót a spanyol Alberto Ona tölti be.

Kosárlabdában a spanyol iskola jó ajánlólevél. A 34 éves szakember 2010 óta rendelkezik a legmagasabb fokozatú spanyol edzői licenccel. Az edző málagai nevelés, az Unicajanál az összes utánpótlás-korosztály mellett dolgozott, később a Btorrelodones együttesénél négy év alatt több pozíciót is betöltött, tavaly a Gran Canaria U18-a csapatának vezetőedzője volt.

– Olyan embert kerestem, aki – bár a legfőbb feladata a felnőttcsapat másodedzői pozíciójának betöltése – jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik az utánpótlás-nevelésben, a fiatal játékosok képzésében is – fogalmazott dr. Mohácsi Máté ügyvezető. – Sikeres felnőttcsapat mellett szeretnénk az utánpótlásunkat is egyre magasabb szintre emelni. Legalább húsz megbeszélésen vagyok túl. Nem volt egyértelmű, hogy külföldi szakembert akarunk hozni, de a magyar piacon kevés elérhető tréner volt, még kevesebb, aki feladja a biztosabbnak tűnő akadémia munkát és hajlandó másodedzői pozíciót vállalni. Sajnos azt is el lehet mondani, hogy az angol nyelvtudás még mindig kuriózumnak számít, pedig bizony, tudni kell ahhoz angolul, hogy négy-öt légióssal felálló csapattal dolgozzon az ember.

– Alberto pontosan azt a titulust töltötte be az előző években, amire nekünk szükségünk van – folytatta a sportvezető. – Jó nevű egyesületeknél dolgozott eredményesen, pozitív személyiségnek ismertem meg, aki képes motiválni a játékosokat. Foglalkozott játékosmegfigyeléssel, dolgozott együtt NBA-játékosmegfigyelővel, ismeri az asszisztensedzői teendőket, el tudja végezni az irodai munkát, járatos a videovágásban és elemzésben. Összefoglalva tehát kettős szerepre szerződtetjük: azt akarjuk, hogy a felnőtt csapat másodedzője és a fiatalok mentora legyen.

A Blue Sharks szakmai stábjában tehát Alberto Ona másodedzőként, Szollár Gergő erőnléti edzőként segíti Pethő Ákos vezetőedző munkáját a következő idényben.