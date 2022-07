Egyre komplettebbé válik az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokságban szereplő Hübner Nyíregyháza BS játékoskerete. Korábban beszámoltunk róla, hogy a Cápák szerződtették Fazekas Csabát és Kass Balázst, valamint két légióst, Darius Perryt és Ty Groce-t. Az egyesület pénteken bejelentette a harmadik külföldi kosarasa érkezését.

Az amerikai Jaycee Hillsman két méter magas, alapvetően 2-es és 3-as poszton bevethető. Egyetemi tanulmányait a San Jose State-en kezdte meg, három év alatt egyre több lehetőséget kapott, majd az utolsó szezonjában az Illinois State gárdáját erősítette. A 26 éves játékos 2020-ban kezdte meg profi pályafutását a finn másodosztályú Oulu Basketballnál, itt meccsenként 35 percet játszott, 25.5 pontot, 10.2 lepattanót és 3.9 gólpasszt jegyzett, miközben a hárompontos vonalon túlról 36.8 százalékkal tüzelt, míg a büntetőket 84 százalékkal dobta.

A mögöttünk hagyott szezonban a brit ligában szereplő Glasgow Rocks csapatának húzóembere volt, 14.5 pontot, 6.2 lepattanót átlagolt és 47 százalékkal (63/135) triplázott – utóbbi kategóriában a bajnokság legjobbja volt.

– Jó távoli dobó, de a közeli befejezésekben is eredményes, képes lehet a kettő-kettők során labdakezelőként is előrelépni, valamint a fizikuma miatt több poszton bevethető, akár a palánk alatti játékosokkal is felveheti a versenyt – fogalmazott Pethő Ákos vezetőedző. – Van európai tapasztalata, finn másodosztály után az előző szezonban a Glasgow Rocks csapatával rájátszásba jutott a brit ligában és jó teljesítményt nyújtott. Azt látjuk benne, hogy tovább fejlődhet és vezér szerepre is alkalmas lehet. Ő is nagyon boldog, hogy erősebb bajnokságban folytathatja.

Hillsman legjobb megmozdulásai az előző idényből: