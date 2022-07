Végül a lettek, a csehek és a lengyelek jutottak a dániai döntőbe. A magyar triót a nagyhalászi klub bajnoka Fazekas Dennis és két debreceni társa, Magosi Norbert és Kovács Roland képviselte. A csapatvezető Baráth Norbert is debreceni volt. Fazekas végül tíz pontot kasszírozott, Magosi hármat Kovácsnak nem sikerült egyet sem.

– A színvonalra ismét nem lehet panaszuk a nézőknek - folytatta Albók József. - Szép is volt, jó is volt csak egy kicsit csalódtam a magyar csapat szereplésében. Dennis hozta magát a tíz pontjával, ám úgy gondolom Magosiéknak kicsit jobban össze kellett volna kapniuk magukat. A lényeg az, hogy többet vártam a triónktól.

– Most nyári szünet lesz a pályának és nekünk is. Legközelebb csak szeptember közepén rendezzük az izgalmasnak ígérkező U 19-es Európa-bajnoki döntőt. Addig csak néhány edzés lesz az amatőröknek és a fiataloknak.

– A szombati verseny után már volt egy nagy karbantartás a kihordott salakot visszadolgoztuk. Rendszeresen kell majd locsolni, tehát azért munka lesz a pályán a szünet alatt is. – így Albók József.