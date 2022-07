Kettőből kettő! A Kisvárda Master Good az új idényben két tétmérkőzést játszott, mindkettőt meg is nyerte. Ez bármilyen ellenfelek esetén becsülendő lenne, úgy viszont egyenesen fantasztikus az eredmény, hogy a szabolcsiak a klub történetének első nemzetközi kupapárharcát abszolválták sikerrel.

Jasmin Mesanovicék a kazahsztáni odavágó után csütörtökön hazai pályán is 1–0-ra nyertek a Kajrat Almati ellen. A találkozó első tizenöt percét egyértelműen a Várda irányította, már ekkor eldönthette volna a meccset, a gól a 39. percben érkezett. A későbbiekben is adódtak lehetőségek hazaiak előtt, akik ha újabb találatot nem is szereztek, jó védekezéssel megtartották az eredményt.

– Ezúttal hatékonyabban futballozott a Kajrat, mint az első meccsen, de fegyelmezettek és egységesek voltunk, amivel megöltük ellenfelünk játékát, nem hagytunk területeket – értékelt Török László vezetőedző. – Megvoltak a lehetőségeink az elején, amik kimaradtak, ezért kár bosszankodni. Tudtuk, hogy gyors döntéseket kell hoznunk, de felhívtuk a figyelmet, hogy azok legyen jók. Nagyon sok labdát szereztünk, ám a második passzunk elhalt, amihez az ellenfél is kellett. Két különböző mérkőzést játszottunk. Az elsőn az volt a legfontosabb, hogy ne kapjunk gólt, a másodikon pedig tudtuk, hogy bármilyen eredménnyel is kezdünk, ott kell kiharcolni a továbbjutást. Összességében megérdemelten nyertük meg mindkét meccset.

A kisvárdaiak az Ekl selejtezőjének harmadik körében a Moldéval találkoznak. Az első találkozót 4-én rendezik Norvégiában, a visszavágónak egy hétre rá a Várkerti Stadion ad otthont.

– Sokan kisvárdai csodát emlegetnek, ám ez egy hosszú idő óta tartó tudatos munka eredménye – fogalmazott a szakember. – A klubnál folyamatos az építkezés és ezt nem csupán az elmúlt négy évre értem, hanem visszább is mehetünk az időben. Ez egy folyamat beteljesülése, mindenki büszke lehet rá, akinek része volt benne.

A tréner elmondta, a szakmai stáb már a norvégok játékát is elemzi, miként az elmúlt napokban a DVSC-vel is foglalkozott, hiszen vasárnap a Loki ellen veszi kezdetét az NB I.-es szezon. A nagyobb kérdés inkább az, a csütörtökön látott csapatból ki lesz bevethető hétvégén, és azok a játékosok milyen formában lesznek.

– Itt élettani adatokat is figyelembe kell vennünk, biztosan lesz változás a csapatban – árulta el a mester. – A megfelelő állapotban lévő játékosokkal kell kiállnunk, hiszen frissnek kell lennünk vasárnap is. A szakmai stábbal felépítjük a következő tíz napos programot, ennyi idő alatt – az Almati elleni találkozóval együtt – négy tétmérkőzést játszunk.

A cívisvárosi alakulat alaposan átalakult nyáron: kilenc játékos és a Kisvárdáról ismert Joao Janeiro vezetőedző érkezett.

– Követtem a munkásságát, amikor itt volt. Minden edzőnek megvan a maga elképzelése, hogy az adott kerethez milyen taktikát társít, azt még nem tudhatjuk biztosan. Ismeri a csapatunkat, képben van a játékosokkal, de mi a saját játékunkat akarjuk játszani vasárnap is – tette hozzá Török László.

Labdarúgás: NB I., 1. forduló

Kisvárda Master Good–Debreceni VSC

Vasárnap, 15.45, Várkerti Stadion