Szombaton az idei harmadik rangos versenyt is kipipálhatták a Nagyhalászi Speedway Ringen. A salakmotoros egyéni Európa-bajnoki selejtező, majd a Grand Prix kvalifikáció után ezúttal párosok vetélkedtek az Európa-bajnoki elődöntőben. Hét nemzet képviseltette magát, végül a lettek nyertek a csehek és a lengyelek előtt, ők jutottak a dániai döntőbe. A magyar trió (Fazekas Dennis 10 pont, Magosi Norbert 3, Kovács Roland 0) végül a hetedik helyen zárt. A mieink közül a nagyhalászi klub magyar bajnoka volt a legeredményesebb, tőle csak öten motoroztak több pontot.

Dennis többet várt

- Többet vártam, hiszen a cél a továbbjutást jelentő dobogós helyezés volt, ám ez nem sikerült – kezdte visszapillantását a versenyre Fazekas Dennis. - . Ebben bizonyára szerepet játszik az, hogy a többiekhez képest mi kevesebbet versenyzünk.

Dennis az első futamban nullázott, után viszont ötször érkezett másodikként célba. Volt esélye a futamgyőzelemre például a lengyelek és a szlovénok ellen is, végül a riválisok jobban bírták a hajrát.

- A délelőtti edzésen az egyik motoron jó volt a beállítás, ám megállt a blokk. Úgy gondoltuk, hogy ugyanazok a beállítások jók lesznek a versenyen is. Sajnos az első futamomban kiderült, hogy ez nem így van. Utána már tudtuk, hogy mit kell változtatni, és ez be is jött. Ezt követően valamennyi futamomban a második voltam ami lehetett volna jobb is. A lengyelek ellen volt esélyem, sajnos nem sikerült.

Remek verseny volt

Való igaz, a lengyelek és a szlovének foghatóak lettek volna. Mindkét futamban az élen is húzta Dennis, végül azonban Wiktor Przyjemski , majd Nick Skorja megelőzte a magyar motorost.