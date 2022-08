Mint az ismert, a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapata július 12-én elkezdte felkészülését a hamarosan rajtoló bajnoki szezonra. A rétköziek csapatkapitánya, Karnik Szabina pályafutása sokadik alapozását végzi, és bizony elárulta, hogy nem ez a játékosok kedvenc időszaka, de azzal is tisztában van, hogy ilyenkor kell lerakni az eredményes szereplés alapjait.

– Nem nulláról kezdtük a munkát, hiszen a szünet utolsó hetében egyéni feladatokat végeztünk. Persze ettől függetlenül bizony ez megerőltető időszak egy játékos, egy csapat életében. Egyébként jó érzés volt találkozni a régi csapattársakkal és megismerkedni az újonnan érkezőkkel, ez kicsit megkönnyítette az újbóli munkába állást. Természetesen megosztottuk egymással nyári élményeinket, ki hol járt, miként kapcsolódott ki – fogalmazott Karnik Szabina, majd rátért a mögöttük hagyott rövid, de annál tartalmasabb időszakra. – A szokásos felméréseket követően keményen beleálltunk a munkába, az edzőtáborban napi három edzésen vettünk részt. Ezek nem a játékos pályafutás legszebb pillanatai, de tudjuk, hogy elengedhetetlenek ahhoz, hogy a szezonban végig megfelelő fizikai és mentális állapotban legyünk, és egyenletes jó teljesítményt tudjunk nyújtani. Úgy gondolom, hogy jól haladunk, és annak ellenére, hogy kikaptunk, ezt bizonyítja az edzőmeccs is. Voltak páran, akik kisebb betegséggel vagy húzódással küszködtek, őket óvatosságból a szakmai stáb pihentette, így kevesen voltunk, de amíg bírtuk erővel, jól játszottunk. Hasznos volt a találkozó, mert látszott, hogy mi működik jól, de az is, hogy miben kell még fejlődnünk.

A csapat magja egyben maradt, pár távozó mellett öt érkezője volt a Kisvárdának.

– Alapvetően nyitott társaság vagyunk, ezért könnyű beilleszkedni közénk, jó szellemű játékosok érkeztek hozzánk, akiknek a beépítése jól halad. Ismerkednek mind támadásban, mind védekezésben azokkal a taktikai elemekkel, rendszerekkel, amelyek csapatjátékunkat jellemzik. Emellett az is fontos, hogy ne csak a pályán, hanem azon kívül is jól kijöjjünk egymással, úgy látom, ezzel sem lesz gond. Már most is jó közösséget alkotunk, bár több külföldi van, mint az elmúlt években, de így vagy úgy, megtaláljuk a közös hangot. Nem mindenki beszél jól angolul, de mivel érdeklődünk egymás iránt, akarunk egymással beszélgetni, ha nem is tökéletes nyelvtannal, de meg tudjuk érteni egymást – zárta Karnik Szabina.