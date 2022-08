Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 1. forduló

Vásárosnamény–Újfehértó 0–1 (0–0)

Vásárosnamény, v.: Pethő.

Vásárosnamény: Kardos – Géci, Kopor, Újvári P., Berec (Nagy), Illés (Ujvári A., Savrnoh), Bajusz, Barta, Orosz, Deskó, Bátyi. Edző: Unchiás Rémusz.

Újfehértó: Nagy M. – Csáki, Varga, Simonka, Mezei (Daróczi), Angyal (Tábori), Hudák, Zámbó (Ács), Pallai, Somogyi (Bodnár), Szilágyi (Papp). Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Somogyi. Ifi: 2–5.

Unchiás Rémusz: – Döntetlenszagú mérkőzésen sikerült alulmaradnunk. Sok sikert kívánok Újfehértónak a bajnokságban!

Piskóti Zsolt: – Nagyon értékes három pontot szereztünk egy roppant szervezett, masszív csapat ellen. Hatalmas dicséret jár a fiúknak, mert egész mérkőzésen fegyelmezettek voltak és végig hittek a győzelemben. Ezzel a sikerrel kívánunk boldog születésnapot elnökünknek, Matévi Csabának!

Balkány–Nyírmeggyes 3–1 (2–0)

Szakoly, v.: Kondor.

Balkány: Szalánczi – Sándor, Kertész (Tóth), Haller, Mercs, Tőkés, Németi, Pallai, Kerecsen, Mányi, Selymes (Molnár). Edző: Mirgai László.

Nyírmeggyes: Zán – Nagy, Török, Ács, Székelyi (Domokos), Takács, Preg, Folytán (Hadadi), Gönczör (Murányi), Csatári (Éles), Molnár. Edző: Kovács László.

Gól: Haller 2, Kerecsen, illetve Ács (11-esből). Kiállítva: Takács (70.). Ifi: 3–2.

Mirgai László: – Az első félidőben nagyon jól játszottunk, sok helyzetet kidolgoztunk, ebből kettőt sikerült is belőnünk, biztos vezetéssel jöhettünk el a pályáról. A második játékrész közepétől a fiatal csapatom elfáradni látszott, ennek ellenére volt még három-négy ziccerünk, amiből egyet értékesítettünk. Megérdemelten nyertük meg ezt a nagyon fontos hazai meccsünket.

Kovács László: – Olyan eredmény született, amilyen a csapat hozzáállása jelenleg. Felelőtlen hibákat követtünk el, többek között a kiállítás is az volt.

Kemecse–Csenger 4–3 (1–1)

Kemecse, v.: Fehér.

Kemecse: Baráth – Kovács, Hadházi (Csáki), Boda, Majoros, Ádám (Mészáros), Phrankonkham, Hokk Á. (Sándor), Balogh (Szilágyi), Hokk B., Törő (Szaffián). Megbízott edző: Resán Attila.

Csenger: Sass – Popovics, Nagy, Csorvási, Antal, Barcsay M., Nyéki, Osváth, Lengyel, Bence (Jónás), Szedlacsek (Henkel). Edző: Barcsay István.

Gól: Csáki 2, Hokk B., Ádám, illetve Lengyel 2, Barcsay

Resán Attila: – Ismét felültünk a ringlispílre, szerencsére, most jókor szálltunk le róla.

Barcsay István: – Kétszer is vezettünk, ám sajnos nem tudtuk megtartani az eredményt a megfiatalított csapatunkkal.

Nyírbátor–Tarpa 2–3 (2–2)

Nyírbátor, v.: Tomori.

Nyírbátor: Borkó – Szabó, Sőre, Bakó (Czerula), Nógrádi, Lukács (Pálvölgyi), Varga, Erdei, Hegedüs, Török, Lukács. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Tarpa: Halijckij – Gál (Moticska), Dolináj (Tupik), Bodan (Savkin), Hilka, Romancsuk (Kobály), Kofel, Herman, Kosztik, Lohvincsuk (Zajka). Edzők: Lutkov Oleh, Rozman Sándor.

Gól: Erdei, Török, illetve Bodan, Barta, Moticska.

Erdei Zoltán: – Mindkét csapat sokat tett a győzelemért, sajnos azt ellenfelünk szerezte meg, de a végjátékban még esetleg fordíthattunk is volna. Az elején két egyéni hibából kaptunk két gólt, ezt a csapat nem bírta el.

Rozman Sándor: – Mindkét csapat meglehetősen potlatlanul futballozott, viszont egy helyzettel többet értékesítettünk, ezért győzelemmel távoztunk. A végén lezárhattuk volna a meccset, de el kell ismerni, akár fordíthatott is volna is a Bátor. További sok sikert a hazaiaknak!

Az első forduló további programja

Vasárnap, 17 óra: Ibrány–Mándok, Kállósemjén–Mátészalka, Nyírbéltek–Nyíregyháza Spartacus II., Nagyhalász–Nagyecsed.