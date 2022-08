Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 1. forduló

Ibrány–Mándok 1–1 (1–1)

Ibrány, v.: Belicza.

Ibrány: Tóth – Bégányi, Molnár (Horváth), Makai (Kiss), Kállai, Nagy E., Szikszay, Nagy D. (Blága), Buka (Pápa), Kecskeméti, Zubora. Edző: Kató István.

Mándok: Lőrincz – Nardai, Ari, Köblös, Jánvári, Koszta, Lusánszki, Maroda, Gyüre, Baglyos, Cservenyák.

Gól: Nagy E., illetve Gyüre. Ifi: 2–5.

Kató István: – Lőttünk három gólt, szereztünk vele egy pontot. Dolgozunk tovább!

Dolhai Máté: – Igazságos döntetlen született. A hozzáállással nem volt baj, viszont ha egy kicsit nagyobb hittel és önbizalommal játszunk, akár a három pontot is megszerezhettük volna.

Kállósemjén–Mátészalka 1–0 (1–0)

Kállósemjén, v.: Takács.

Kállósemjén: Ovszijenko – Marozsán, Hamza (Bodnár), Szabó, Danó (Lakatos J.), Fodor (Törtei), Pekk, Lakatos B., Gömze, Lakatos L. (Vass), Kornutjak. Játékos-edző: Vologyimir Ovszijenko.

Mátészalka: Szilágyi – Szántó (Szabó), Huszti (Hevele), Sárosi (Lyáh), Csáki (Virág), Gergely, Magyari, Bodó, Budaházi, Fejes, Szokolai (Drabik). Edző: Kiss Tamás.

Gól: Gömze.

Vologyimir Ovszijenko: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, ami be is bizonyosodott. Büszke vagyok a srácokra, betartották a meccs előtt megbeszélteket, a cseréink is hozzá tudtak tenni a játékhoz, ezáltal örülünk, hogy sikerült itthon tartani a három pontot. Az is hozzátartozik, hogy a második félidei játékunkon javítani kell, viszont, ha jól számolom, négy ajtó-ablak ziccert hagytunk i, amit a mátészalkai kapus bravúrosan hárított. További sok sikert a vendégcsapatnak. Megyünk tovább!

Kiss Tamás: – A mérkőzés összképe alapján talán igazságosabb lett volna a döntetlen. Nekünk is é a Semjénnek is megvoltak a lehetőségei, hogy lezárják a meccset. Csüggednünk nem szabad, ha így dolgozunk tovább, rengeteg örömöt fogunk szerezni a szurkolóinknak!

Nyírbéltek–Nyíregyháza II. 2–1 (1–1)

Nyírbéltek, v.: Paráda.

Nyírbéltek: Ritli – Ricsei, Lukács (Szabó), Bákai (Nemes), Boldizsár, Szabó, Jónucz, Gyarmati, Sárga, Orosz, Fleisz (Kerekes). Edző: Körmös Miklós.

Nyíregyháza II.: Talián – Herczku, Girdán (Tangel), Oláh, Torkos, Kardos (Vámos), Nagy K. (Garda), Sógor (Gönczör), Szücs, Ferencz, Tagai (Cseh). Edző: Tudja Dávid.

Gól: Fleisz, Szabó, illetve Torkos.

Körmös Miklós: – Csapatom fegyelmezetten és helyenként jól is játszott, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, amihez gratulálok a srácoknak! További sok sikert a Nyíregyházának!

Tudja Dávid: – Egész mérkőzésen nem találtuk a játékunk ritmusát, ezt tetőzte, hogy két elkerülhető gólt kaptunk és a hazaiak a mérkőzés teljes ideje alatt lelkesen küzdöttek. Gratulálunk nekik a győzelemhez, további sok sikert!

Nagyhalász–Nagyecsed 0–0 (0–0)

Nagyhalász, v.: Veres.

Nagyhalász: Kőrösi – Varga, Tóth L. (Mészáros), Rőth (Listván), Tóth G., Kató, Kölcsi, Korsoveczki (Kerekes), Simon (Dénes), Borbély (Bajusz), Oláh. Edző: Nagy Lajos.

Nagyecsed: Makó – Sarkadi (Bulyáki A.), Zámbó, Tóth F. (Hadházi), Urbin (Erdős), Pócsi, Bulyáki K. (Rácz), Kóka, Terdik, Bernáth, Nyíregyházi (Somlyai). Edző: Kósa József.

Ifi: 0–3.

Nagy Lajos: – A második félidőben talán több helyzete volt a Nagyecsednek, de az első játékrészben mi is sokat tettünk azért, hogy győztesen jöjjünk le a pályáról. Hatalmas mezőnymunkát végeztünk, így a döntetlennek is tudunk most örülni.

Kósa József: – A hazaiak nagyon agresszíven és helyenként durván is játszottak. A végén tűzijátékot tartottunk, de nem sikerült kapuba találni. Gratulálok a csapatnak!