Talán a vereség (2–1) és a nem várt izgalmak miatt kicsit csalódottan kezdte értékelését a norvégok rendkívül szimpatikus vezetőedzője, Erling Moe, ám mint mondja, a legfontosabb céljukat elérték azzal, hogy bejutottak a selejtező negyedik körébe.

– Mindenki láthatta, hogy nagyon kemény mérkőzésen vagyunk túl – indította a sajtótájékoztatót az edző. – Egészen jól kezdtünk, de saját hibánkból átadtuk a kezdeményezést a Kisvárdának, az első hazai gól is egy nagy hibánkból született. Ez megfogott minket, kicsit szenvedtünk, jött is a második találat, az ellenfél magabiztos előnybe került. A szünetben felállást változtattunk, a labdabirtokláson és a kontratámadásainkon javítottunk, de így is kaotikus volt a játék, hiszen sokszor eladtuk, majd visszaszereztük a labdát. Nagyon küzdelmes mérkőzés volt, szenvedtünk a Kisvárda ellen, de boldog vagyok a továbbjutás miatt.

– Lenyűgözött Kisvárda – tette hozzá a szakember. – Tudjuk, milyen egy kisvárosban dolgozni és elsőosztályú csapatot felépíteni. Nagyon jó a csapat, de lenyűgöz a város, a sportlétesítményei és a közeg, ami körülveszi a klubot.

Labdarúgás: Európa Konferencia Liga, 3. selejtezőkör, visszavágó

Kisvárda Master Good–Molde (norvég) 2–1 (2–0)

Várkerti Stadion, 2548 néző, v.: Durieux (luxemburgi).

Kisvárda: Odincov – Hej, Kravcsenko, Kovacic, Leoni – Melnik, Karabeljov – Asani (Navrátil, 71.), Makowski (Lucas, 78.), Camaj (Ilievszki, 78.) – Mesanovic. Vezetőedző: Török László.

Molde: Karlstrom – Hansen, Haugen, Risa – Linnes, Eriksen, Mannsverk, Mreivik, Knudtzon – Brynhildsen (Grodem, 71.), Fofana. Vezetőedző: Erling Moe.

Gól: Asani (14., 29.), illetve Mannsverk (70.).

Továbbjutott: a Molde, 4–2-es összesítéssel.