A többi NB II.-es csapathoz hasonlóan a Fehérgyarmat sem tétlenkedik, Varga László játékos-edző vezetésével gőzerővel készülnek a szezonra.

– Augusztus elsején kezdtük el a munkát, az első héten minden hétköznap edzettünk, a második héten megdupláztuk a penzumot, majd a harmadik héten visszaálltunk a napi egy foglakozásra – engedett bepillantást a szatmáriak sűrű programjába Varga László.

Az edzések mellett tesztmérkőzéseken is pályára lépett a Fehérgyarmat, hat alkalmat iktattak a programjukba. Megmérkőztek többek között a DEAC II.-vel, a DVTK-val, a Nyírbátorral, a Kisvárdával. Az idénynek némileg átalakult kerettel vágnak neki.

– Többen távoztak, illetve érkeztek hozzánk. A román kapusunk mellett máshol folytatja pályafutását Imre Csaba, Tuska Szabolcs és Bihari Bence. Érkezett Füzesabonyból Péter Gábor, Papp Péter Kisvárdáról, Pánczél Zoltán Nyírbátorból, továbbá két új kapusunk is lesz Both Péter és Tóth Máté személyében. Valamint két régi játékosunk is újra visszatért – mondta Varga László, aki a mögöttük hagyott időszakot is értékelte és a célokról is szót ejtett.

– Úgy érzem jól sikerült a felkészülésünk, erőnlétünk rendben van, technikailag, taktikailag vannak még hiányosságaink, van azonban még két hetünk, hogy a rajtig tökéletesítsük a formánkat. Ami az esélyeket illeti, véleményem szerint erősödött a keretünk, gyorsabbá vált a játékunk, sajnos azonban kevesen vagyunk, így korlátozottak a cserelehetőségeink. Bízom benne, hogy mindenki egészséges lesz és elkerülnek bennünket a sérülések.

A Fehérgyarmat jövő hétvégén a Balmazújváros ellen kezdi meg bajnoki szereplését.