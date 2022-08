A Magyar Kupa országos főtábla 1. fordulójában három megyebeli érdekeltségű mérkőzést játszottak vasárnap. Az NB III.-as Sényő a bajnoki vereséget követően a kupában is kikapott a Putnoktól, így számukra véget ért a sorozat. A megyei első osztályú Balkány sem járt szerencsével, a szintén megye egyes Karancslapújtő vendégeként szenvedett nagy különbségű vereséget, míg az Újfehértó magabiztosan érvényesítette a papírformát Nagydoboson.

Magyar Kupa, országos főtábla, 1. forduló

Karancslapujtő-Balkány 6-0 (3-0)

Karancslapujtő, 150 néző, v.: Práth.

Karancslapujtő: Puporka D. – Szély B. Zsély D., Sándor, Stark (Kovács), Bonivárt, Gregász (Puporka R.), Novák, Bozó (Bari), Híves, Sulcz (Cseh). Edző: Tóth Szilárd.

Balkány: Szalánczi – Sándor (Ungvári), Haller, Selymes (Fodor), Vasas, Tőkés (Kertész), Németi, Pallai, Kerecsen, Tóth, Mányi. Edző: Mirgai László.

Gól: Stark, Sándor, Novák (11-esből), Zsély B., Novák, Puporka R..

Mirgai László: – Az első félidőben egy nagy lest engedett el a játékvezető, amelyből a hazaiak megszerezték a vezetést. Ezt a hibát a lefújás után el is ismerte a partjelző. Aztán csináltunk egy buta tizenegyest, onnantól kezdve a hazaiak kontrákkal operáltak. Rég láttam ilyen jó megye egyes csapatot, akik NB III.-as színvonalon játszottak.

Nagydobos–Újfehértó 0–5 (0–3)

Nagydobos, v.: Csiszár.

Nagydobos: Pindzsula – Budaházi, Bégány (Paragh K.), Szabó B., Ötvös, Fodor (Darcsi), Szabó P. (Mikes), Filep, Molnár (Miklósi), Rácz P., Rácz D. Edző: Czine Máté.

Újfehértó: Nagy – Csáki, Varga (Bodnár), Simonka, Angyal (Tábori), Hudák, Zámbó, Pallai, Daróczi, Somogyi (Ács), Szilágyi (Papp). Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Szilágyi 2, Simonka, Varga, Papp. Kiállítva: Szabó (39.).

Czine Máté: – Nehéz mérkőzésre számítottunk ami be is bizonyosodott! Sajnos erre a játékvezető is rátett egy jó nagy lapáttal. Három súlyos sérülés történt a mérkőzésen, ami büntetlenül maradt! Jobbulást kívánok a sérült játékosaimnak!

Piskóti Zsolt: – Sikerült az első félidőben eldöntenünk a továbbjutást, utána kicsit visszafogottabb második félidőnk volt, amiért senkit nem marasztalok el. Gratulálok a fiúknak a továbbjutáshoz! A csapat a győzelmet Piskóti Richárd születésnapjára ajánlja.

Putnok–Sényő-Carnifex FC 2–0 (1–0)

Putnok, v.: Szigetvári.

Putnok: Nyitrai – Sághy (Gellén), Sramkó (Nádimov), Buda, Csiki, Szics, Csutora (Petrecsko), Dobrovolszki, Veress (Katona), Juhos, Galacs (Fülöp). Edző: Szala Ákos.

Sényő: Gagyi – Bodó, Klepács, Erdei (Fenyőfalvi), Toldi, Jócsák, Farkas, Matyi (Kapacina K.), Barta (Schmidt), Kapacina V., Vámos (Orosz). Edző: Fiumei Viktor, Imrő László.

Gól: Galacs, Katona. Kiállítva: Jócsák (45.).

Imrő László: – Az első félidőben ismét elkövettünk néhány buta hibát védekezésben és egy buta sárga lapot is kaptunk reklamálásért. Azt kell megértenie a játékosoknak, hogy az ilyen sárga lapoknak súlyos következménye lehet, ha utána muszáj szabálytalankodnunk. A kiállítás jogos volt, viszont nem fogyatkoztunk volna meg, ha nincs korábban az említett sárga. A második félidőben így is mentünk előre az egyenlítésért, szerkezetet váltottunk, kockázatot vállaltunk, ami nem jött be. A folytatásban is mentünk előre a szépítő találatért, ami dicséretes. A Putnoknak gratulálunk és sok sikert kívánunk a kupában.