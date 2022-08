Egy fiatal sportoló karrierje ideális esetben a fejlődésről, a folyamatos előrelépésről szól. Ezt a pályát járja be Lászlop Alexandra, a Fatum-Nyíregyháza játékosa. A center négy évvel ezelőtt az alsóbb osztályú Palotától érkezett a bajnoki címre vágyó, friss Magyar Kupa-győztes együtteshez. Fokozatosan felvette a ritmust, idővel megkérdőjelezhetetlen helye lett az ország egyik legjobb csapatában és idén, az újjáformálódó gárdában Genesis Francesco után immáron ő a legidősebb röplabdázó.

– Az első évben abszolút nem gondoltam volna, hogy több szezont is itt fogok játszani, de örülök, hogy így alakult – fogalmazott a Fatum centere, aki a következő hónapban tölti be a 28. életévét. – Érdekes belegondolni, hogy néhány új játékosunk annyi idős, mint amennyi én voltam, mikor idekerültem. Gyorsan repül az idő! „Tyúkanyónak” mondanám magamat a csapatban, szívesen veszem a szárnyaim alá az embereket, főleg a fiatalokat, márpedig abból akad most több is. Örülök neki, hogy ilyen szerep hárul rám!

A csapat igencsak átalakult és Leonidasz Gaitanakisz személyében új vezetőedzője is van. Rengeteg munka szükséges ahhoz, hogy a Fatum a következő idényben ütőképes gárdává váljon, de Lászlop szerint jó úton halad a társaság.

– Leon nagyon karakteres edző, odafigyel mindenre és mindenkire – árulta el Szaszi. – Minden edzésen részletesen elmagyarázza nekünk, hogy milyen feladatok lesznek, így mi is tisztább képet kapunk az aznapi feladatokról. Úgy vettem észre, hogy kezdenek kibontakozni a lányok, többet kommunikálnak egymással, illetve, ha valamilyen kérdésük merül fel, többnyire hozzám fordulnak segítségért. Abszolút pozitív benyomásaim vannak a felkészülésről. A lányok fejlődni akarnak és élvezik, amit a pályán csinálnak. Örülök neki hogy nagy a versenyszellem a csapatban, remélem, ezt tudjuk később kamatoztatni! Jó hangulatban telnek az edzések, emellett maximálisan fókuszálunk is, bizakodó vagyok!

A nyíregyháziak rutinos játékosa az előző idényben térdsérüléssel bajlódott, mostanra viszont jól bírja a terhelést, így a következőben szezonban várhatóan nem csak az öltözőben, hanem a pályán is sokat tud segíteni a társaknak. Az első ilyen alkalom szeptember 9-én lesz, a Diósgyőr elleni idegenbeli felkészülési mérkőzésen.