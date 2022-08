Győri vesztes szezonrajt után hazai pályán is bemutatkozik a Nyíregyháza Spartacus. A klubnál abban bíznak, hogy ebben az idényben már valóban „hazai pályáról” lehet beszélni, hiszen Balmazújváros helyett Sényőn szerepelnek a piros-kékek. Kósa Árpád ügyvezető elmondta, hogy NB II.-es mérkőzések megrendezésére alkalmasra varázsolták a létesítményt: 12 négyzetméteres eredményjelzőt szereltek fel, a sényői önkormányzattal közösen a gyep minőségén javítottak, valamint a régi nyíregyházi stadionból átkerültek a székek.

Ehhez már csak az kell, hogy a szurkolók belakják a létesítményt, és még fontosabb, hogy nyerjen a csapat. Ezt vasárnap a Szombathelyi Haladás ellen kellene megtennie.

A találkozón – és az azt követő kettőn – eltiltás miatt nem dirigálhat Feczkó Tamás vezetőedző, helyette a Balogh Zoltán, Márton István edzőpáros irányítja a csapatot.

– Koncentráltabbnak kell lennünk a kapu előtt és higgadtabbnak a befejezéseknél – mondta Feczkó Tamás a klub honlapjára feltöltött videóban. – A Haladásnak hazai pályán reális esélye lett volna a Csákvár ellen, ám már a harmadik percben vezettek a vendégek, végül döntetlent értek el. Szombathelyen kimondták, hogy fel akarnak jutni, annak megfelelően igazoltak. Újabb rangadó vár ránk, de reményeink szerint sok szurkoló kilátogat Sényőre, ami nagyot lendíthet a csapaton és győzünk hétvégén.

Ugyanebben bízik Kovács Ádám is, aki már az első meccsen felkerülhetett volna a góllövőlistára, ám neki sem sikerült betalálni.

– Ennyin múlnak a meccsek: ha van két-három helyzetünk, azt értékesítenünk kell – fogalmazott a támadó. – Addig nem nyerünk mérkőzéseket, amíg én vagy az elöl lévő játékosok nem szereznek gólt. Megvannak a legutóbbi találkozónak is a pozitívumai, de nehéz erre összpontosítani. Ilyenkor előkerül minden játékos egyéni felelőssége, beleértve magamat is. A nézőket vissza kell csalogatnunk és kár is bármit magyarázni, nyernünk kell a Haladás ellen!

Labdarúgás: NB II.

2. forduló: Nyíregyháza Spartacus–Szombathelyi Haladás, Sényő, vasárnap 17.30.

További mérkőzések: Csákvár–Siófok, Mosonmagyaróvár–Ajka, Dorog–Gyirmót, Szentlőrinc–MTK, Kozármisleny–Tiszakécske, Budafok–Pécs, Békéscsaba–Kazincbarcika, ETO FC Győr–Szeged, DVTK–Soroksár (hétfőn).