Mint arról már korábban beszámoltunk, a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapata július 11-én megkezdte felkészülését a bajnoki szezonra. A csapat szombaton, a hazai rendezésű nemzetközi tornán a román elsőosztályú HC Zalau elleni győzelemmel zárta az időszakot. A mögöttük hagyott időszakban elvégzett munkáról, valamint a bajnoki esélyekről faggattuk az együttes vezetőedzőjét, Bakó Botondot

– Három nap múlva már bajnoki meccset játszunk, így most már erre koncentrálunk. Visszatekintve jó felkészülést tudhatunk magunk mögött, természetesen nem százszázalékosat, mert azért voltak apróbb problémáink, de amit elterveztünk, azt nagyjából el tudtuk végezni – kezdte lapunk érdeklődésére Bakó Botond. – A második, harmadik hetünket a sorozatos megbetegedések felborították, több játékosunk kiesett az edzésből, amely a következő időszakban érződött a játékukon, edzésmunkájukon. Utána viszont volt időnk bepótolni az elmaradt munkát, megfelelő szintre visszahozni ezeket a játékosokat. Szerencsére azonban a nagyobb sérülések elkerültek bennünket, ezért megfelelő ütemben tudtunk haladni, nemcsak csapat munkával, hanem az egyéni képzéssel is. Összességéből az gondolom, hogy az adott helyzetből ki tudtuk hozni a legjobbat.

Az idény végén hatan távoztak és ugyanennyien érkeztek Kisvárdára, az újak beépítése is feladatot adott a szakmai stábnak.

– Elég sok új játékosunk van, akiket be kellett, illetve be kell építeni a csapatba, természetesen ez egy hosszabb folyamat amíg mindenki megtanulja a játékunkat, megtalálja a helyét. A páros és a hármas kapcsolatokban van még javítani valónk, nem egyszerű két új beállóval tökéletesre építeni a játékot ilyen rövid idő alatt. Látszik rajtuk, hogy eddig más játszottak, mást vártak el tőlük, de nyitottak és vevők az újra. A balátlövő posztra érkező Simona Szarkovának még sokat kell javulni, mivel ő sérüléssel érkezett, ezért előbb ezt kellett rendbe rakni, az első öt hetet kihagyta a felkészülésből és az is látszott, hogy előtte is hagyott ki. Őt dinamikusabbá kell tennünk, dolgozik keményen napról napra jobb formát mutat. A szélsőknek, Kadlicsek Zeának és Akijama Nacuminak viszonylag könnyebb dolga volt, ők zökkenőmentesebben vették fel a tempót. Új kapusunknak, Krisztina Graovácnak a védelemmel kell megtalálnia az összhangot, de rutinos, jó kapusról van szó, akinek ez nem fog problémát jelenteni.

A rétköziek az edzések mellett nyolc edzőmérkőzéssel tesztelték aktuális állapotukat. A sort a Baia Mare (Nagybánya) ellen kezdték hazai pályán, utolsó meccsüket szintén hazai környezetben, a HC Zalau (Zilah) játszották. Közte még hat tesztmérkőzést játszottak román élvonalbeli csapatokkal, valamint a szlovák bajnok Iuventa Michalovcéval (Nagymihályi).

– Semmi tudatosság nem volt abban, hogy ezúttal kivétel nélkül külföldi csapatokkal játszottunk. Amikor elkezdtük az időpontokat és az ellenfeleket egyeztetni ezek a gárdák mondtak először igent a megkeresésünkre. A Nagybánya itt edzőtáborozott, így adta magát az alkalom, a Zilahhal minden szezonban játszunk kétszer, télen és nyáron is találkozunk. A Nagymihályi csapattal Trunková leigazolás kapcsán jó viszonyt alakítottunk ki, ezért meghívtuk őket a hazai tornánkra. A szintén meghívott Debrecen pedig kérte, hogy csak külföldi csapatok ellen játsszon, mi ezt tiszteletben tartottuk, pedig nem zárkóztunk volna el az egymás elleni találkozótól. Nem arról volt szó tehát, hogy kerüljük a magyar csapatokat, egyszerűen ez most így alakult. Nagyon jó ellenfelekkel találkoztunk azonban, amelyeken mérkőzésről mérkőzésre egyre stabilabbak voltunk.

Két új beállója van a csapatnak, ezen kívül érkezett egy átlövő, valamint felépült Veronika Habanková és Karnik Szabina is jó formát mutat, ezzel markánsabbá válhat a csapat a távoli zónából is.

– Bízunk benne, hogy minél eredményesebbek leszünk a kilencesről, de teljesen mindegy, hogy fal előtt melyik pozíció lesz a meghatározó, az a lényeg, csak legyen meg az eredmény, amelyet szeretnénk – reagált a felvetésre Bakó Botond. – Nyilván várjuk és akarjuk az eredményes átlövő játékot, azt azonban tudomásul kell venni, hogy Veronika az elmúlt tíz hónapban nem játszott tétmérkőzést, az edzőmeccseken is csak epizódszerep jutott neki. De egyre stabilabb és magabiztosabb formát mutat ő is, minden nap és minden edzés a formajavulását segíti. Az edzőmeccseken a bal oldali átlövőink sokkal jobb teljesítményt nyújtottak, mint az előző szezonba. Úgy látom, hogy Juhász Grétának jót tett, hogy az előző szezonban sokat tudott pályán lenni, valamint most végig csinált egy klasszikus felkészülést, ezek látszanak is a teljesítményén. Siska Pálma is tudja, hogy támadásban többet és meghatározóbbat várunk tőle, de önmagától is többet vár.

Az előző szezonokban gyakran igen rövid volt a Kisvárda kispadja, Bakó Botondnak komoly fejtörést okoztak az esetleges cserék. Ha nem jön közbe sérülés ezúttal minden posztra van legalább két bevethető játékosa.

– Jó lehetőségeink vannak, védekezésben és támadásban is több opciónk van, nagyobb a rotálási lehetőségem. Természetesen mindig az fog játszani, aki a legjobb formában van. Figyelembe kell azt is venni, hogy minden játékosnak meglegyen a megfelelő játékideje, hogy úgymond tűzben legyen, de a megfelelő pihentetésről sem szabad megfeledkezni. Meghatározó lesz az is, hogy Veronika Habánková és Simona Szarková mikor közelíti, illetve éri el a csúcsformáját.

Bakó Botond a negyedik szezonját kezdi meg Kisvárdán, vezetésével a csapat évről évre jobb helyezést ért el. Az első közös szezonban 10., majd a 9., legutóbb pedig a 7. helyen végeztek. A vezetőedző ambícióit ismerve és keretet figyelembe véve az előttünk álló pontvadászatban még fényesebb helyezést is elérhet a Kisvárda, amely már nemzetközi kupaszereplést érhet.

– A realitás talaján maradva nem lehetetlen bekerülni az első hatba, ez elsősorban a stabilitásunkon és a mentális erőnkön fog múlni. Mint minden évben, ezúttal is nehéz lesz a bajnokság, elnézve a játékosmozgást sok csapat komoly erősítést végzett, ennek ellenére sok olyan gárda van, amelynek várható teljesítménye egyelőre kérdőjel számomra. Azt azonban nem szabad evidenciának venni, hogy akik tavaly mögöttünk végeztek, azokat automatikusan idén is meg fogunk előzni. Az pedig nehéz kérdés, hogy az előttünk végzők közül kiket lehet reálisan befogni. Nekünk egyetlen feladatunk van, hogy mérkőzésről mérkőzésre magunkból a legjobbat kihozva a győzelem igényével lépjünk pályára. Ha ez így lesz, akkor a sorsunk a saját kezünkben lesz és akkor valóra válhatnak elképzeléseink – zárta Bakó Botond.

Az utolsó napokban már a frissítésen, gyorsításon, a taktikai repertoár ismétlésén és a formába hozáson lesz a hangsúly, hogy a csapat megfelelő dinamikával tudja felvenni a harcot pénteken a Győrrel.

Bajnoki program

2022.08.26. Kisvárda Master Good SE-Győr 18.15

2022.09.03. Kisvárda Master Good SE-MTK 18

2022.09.11. M.óvár-Kisvárda Master Good SE 18

2022.09.24. Kisvárda Master Good SE-Budaörs 18

2022.10.13. Érd-Kisvárda Master Good SE 18

2022.10.22. Kisvárda Master Good SE-Siófok 18

2022.12.07. Vác- Kisvárda Master Good SE 18

2022.12.17. Kisvárda Master Good SE-NEKA 18

2022.12.21. Győr-Kisvárda Master Good SE 18

2022.12.30. Kisvárda Master Good SE-Ferencváros 18

2023.01.13. Kisvárda Master Good SE-Békéscsaba 18

2023.01.18. DVSC-Kisvárda Master Good SE 18

2023.01.27. Kisvárda Master Good SE-Dunaújváros 18

2023.02.03. Alba Fehérvár-Kisvárda Master Good SE 18

2023.02.11. MTK-Kisvárda Master Good SE 18

2023.02.18. Kisvárda Master Good SE-M.óvár 18

2023.02.25.Budaörs-Kisvárda Master Good SE 18

2023.03.11. Kisvárda Master Good SE-Érd 18

2023.03.18. Siófok-Kisvárda Master Good SE 18

2023.03.25. Kisvárda Master Good SE-Vác 18

2023.04.01. NEKA-Kisvárda Master Good SE 17

2023.04.29. Ferencváros-Kisvárda Master Good SE 17

2023.05.05. Békéscsaba-Kisvárda Master Good SE 18

2023.05.13. Kisvárda Master Good SE-Debrecen 18

2023.05.20. Dunaújváros-Kisvárda Master Good SE 17

2023.05.26. Kisvárda Master Good SE-Alba Fehérvár 18

Játékosmozgás

Érkezett: Simona Szarková (balátlövő, Siófok KC), Nikoleta Trúnková (beálló, Iuventa Michalovce), Krisztina Graovác (kapus, Bayer Leverkusen), Sápi Gréta (beálló, Hajdúnánás), Akijama Nacumi (jobbszélső, Hokkoku Bank).

Kölcsönbe érkezett: Kadlicsek Zea (jobbszélső, Siófok KC)

Távozott: Darina Sulega (kapus, ?), Dombi Luca (beálló, visszavonult), Termány Rita (balátlövő, Békéscsaba), Mészáros-Mihálffy Adrienn (balátlövő, MTK), Dombi Katalin (beálló, Vasas), Natalija Savcsin (balátlövő, ?)