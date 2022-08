Aligha képzelhet el nehezebb szezonkezdet egy magyar női csapat, mint hogy első bajnoki meccsén a Győr ellen lépjen pályára. A Kisvárda pénteken ezt tette, ráadásul a szezon hivatalos kezdése előtt egy héttel, ugyanis a Rába-partiak kérésére az eredetileg áprilisra kiírt mérkőzést hozták előre. Nemcsak a helyszínre kilátogatók, hanem az M4 néző is azt láthatták, hogy Bakó Botond keretéből ugyan kimaradt Tamara Radojevics, csapata mégsem maradt vezér nélkül. Bouti Fruzsina amellett, hogy két bombagólt is szerzett, okosan, megfontoltan mozgatta a kisvárdai támadógépezetet. A szabolcsiak a labdát megbecsülve, helyzetekig játszottak, igaz abból nem volt sok, mert jól állt a lábán a győri védőfal. Ugyanez volt elmondható a hazaiak hátsó alakzatáról is, így kevés gól esett. Aztán egy kettős emberelőnyt kihasználva hárommal meglépett a Győr. Nem hagyták magukat azonban Udvardi Lauráék, emberhátrányban is betaláltak, a bátor betöréseknek köszönhetően jöttek a megítélt hetesek, amelyeket Akijama Nacumi biztos kézzel értékesített. Simona Szarková is betalált gyors egymásutánban, Krisztina Graovác pedig egész pályás üres kapus góljával vezetett a Kisvárda.

Fordulás után rákapcsoltak

Ambros Martin ki is kérte az első idejét, a rövid pauzát követően Mérai Maja villant egyet, ismét a hazaiaknál volt az előny, amelyet nem sokkal később tovább növelhetett volna, ejtését azonban Solberg lehúzta. Egy pillanatra felsejlett a két gárda őszi kisvárdai mérkőzésének képe, amelyen a hazaiak kétgólos vezetéssel vonultak pihenőre, a játékrész utolsó percében azonban a Győr kétszer betalált, így ők kezdhették a második félidőt előnnyel.