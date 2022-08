Vérmes reményei nem lehettek pénteken a Kisvárda Master Good SE gárdájának a Győr elleni találkozón, de az biztosan ott motoszkált a fejekben, hogy októberben a félidőben még vezettek a világsztárokkal teletűzdelt kisalföldiek ellen. Nem is kezdte rosszul a találkozót Bakó Botond együttese, szorosan tapadt a győriekre, és akkor sem esett kétségbe, amikor ellenfele három góllal meglépett. Higgadt játékkal ledolgozta hátrányát, sőt még a vezetést is átvette, és nem sok hiányzott ahhoz, hogy ezúttal is előnnyel vonuljanak pihenőre. A szünet után aztán más mérkőzés kezdődött, a Győr turbófokozatba kapcsolt, és ellenfelét fokozatosan felőrölve magabiztosan vitte el a két pontot. Azt azonban leszögezhetjük, hogy a Kisvárda első félidei játéka bizakodva várhatja a folytatást.

– A Győr ellen játszani mindenkinek nehéz, mert mind egyéni, mind csapatszinten extra koncentrációt igényel, amely egy időre felőröl, felemészt egy csapatot. Ez meg is látszott a második félidei produkciónkon. Az első félidőben jól játszottunk, sok ütközésünk volt. Támadásban is sokszor megtaláltuk azokat a szélességi területeket, amelyeket a mérkőzés előtt megbeszéltünk. Fordulás után ezek elmaradtak, és ezért nem vagyok teljesen elégedett a mérkőzéssel – tekintett vissza Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője.

– Nem azért van bennem hiányérzet a második félidővel kapcsolatban, mert tizenhárom lett közte, hanem azért, mert felborítottuk azt a játékot, amelyet addig játszottunk – fogalmazott a szakvezető, aki arról is beszélt, hogy 14 hét után jó volt ismét belekóstolni, visszazökkenni a bajnoki meccsek ritmusába, légkörébe. – Tudjuk, hogy javulnunk, fejlődnünk kell még, de jó úton járunk – tette hozzá.

A mérkőzésen mindenki lehetőséghez jutott, és viszonylag sok időt töltött a pályán. Bakó Botond szerint az újonnan igazoltak jól vették az első akadályt.

– A felkészülés során is látszott, hogy sikerült beilleszkedniük, és a Győr elleni meccsen sem lógtak ki a sorból, pedig sokuk szinte először találkozott ilyen szintű ellenféllel. Sápi Gréta jól szállt be a mérkőzésbe, Akijama Nacumi megilletődöttség nélkül, határozottan dobta a büntetőket, Nikoleta Trúnková is jól megállta a helyét annak ellenére, hogy válogatott nem sokszor találkozhatott ilyen erős ellenféllel, válogatott-társa, Simona Szarková is motiváltan, nagy ambícióval vetette bele magát a küzdelembe – zárta Bakó Botond.

A Kisvárda szombaton hazai pályán az MTK ellen folytatja a sorozatot.