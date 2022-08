A magyar futballtársadalmat meglepte a Kisvárda Master Good előző idényben elért NB I.-es második helye, majd arra sem sokan gondoltak, hogy az ezüstéremmel járó Európa Konferencia Liga-szereplés a minimális két mérkőzésnél tovább tart. A szabolcsiak abban bíznak, hogy csütörtökön újabb meglepetést szereznek, persze az már tényleg csodaszámba menne, ha a Moldén is túljutnának.

Mint ismert, a Várda nem kezdett rosszul Norvégiában, ám egy többméteres lesről született góllal hátrányba került. Ezzel borult az addig jól működő taktika, amit a hazaiak kihasználtak és további két találatot jegyezve (3–0) nagyon közel kerültek a selejtező negyedik köréhez. A párharcnak azonban van még egy visszavágója csütörtök este, amire a kisvárdaiak nem feltartott kezekkel mennek ki.

– A Kajrat elleni idegenbeli meccs után is azt mondtuk, hogy a második mérkőzésen fog eldőlni a továbbjutás, továbbra is így gondoljuk – kezdte Török László, a Kisvárda vezetőedzője a mérkőzést felvezető szerdai sajtótájékoztatót. – Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy háromgólos előnyben van a Molde, csökkentek a továbbjutási esélyeink, de nem adjuk fel. Fegyelmezett és türelmes játékkal szeretnénk ledolgozni a hátárnyunkat. Kisvárdán az a szó nem létezik, hogy lehetetlen!

A tréner kérdésünkre válaszolva elmondta, milyen játékot vár a norvég együttestől.

– Mindent megteszünk annak érdekében, hogy eredményesek legyünk, de van ellenfél is a pályán, amely szeretné megtartani az előnyét – fogalmazott. – A stábbal sokat beszélgettünk róla, milyen felfogásban játszhat majd az ellenfél. Biztosan taktikusak és türelmesek lesznek, nem lenne értelme annak, hogy nekünk rontsanak. Az első tíz percben sok minden el fog dőlni, mindkét csapat láthatja majd az ellenfél taktikáját és kialakulhat egy jó párharc.

A vasárnap Mezőkövesd ellen eredményes Driton Camaj is abban bízik, hogy csütörtök este hamar megkezdik a gólgyártást.

– Teljesen más meccset kell játszanunk, mint Norvégiában – szögezte le a támadó. – Támadnunk kell, nincs más lehetőségünk, az utolsó percig hajtunk, hogy ledogolzzuk a hátrányt és továbbjussunk. Minél hamarabb gólt kell szereznünk, az nagyban befolyásolná a mérkőzést. A Molde erős csapat, de múlt héten is jó meccset játszottunk nyolcvan percig, valamint a felkészülési mérkőzéseken is megmutattuk erős ellenfelek ellen, hogy van bennünk minőség. Ismét szeretnénk megmutatni, hogy vagyunk olyan csapat, mint a Molde. Mindenki biztos lehet abban, hogy a saját közönségünk előtt küzdeni fogunk és nehéz mérkőzésre számíthatnak a norvégok.

A mieink után a norvégok érkeztek. Erling Moe vezetőedző újságírói kérdésre elmondta, egészen más az időjárás Magyarországon, mint náluk, örül, hogy végre láthatja a napot, mert otthon ez nem jellemző. A város tetszik nekik, az emberek is barátságosak, de természetesen a csapatot a mérkőzés foglalkoztatja a legjobban.

– Hazudnék ha azt mondanám, hogy nem jók az esélyeink, hiszen nagy előnyre tettünk szert az első meccsen – emlékeztetett az edző. – Optimista vagyok, de nagyon nehéz mérkőzésre számítok, hiszen a Kisvárda nagyon jó csapat. Tiszteljük az ellenfelet, ezért is érkeztünk két nappal korábban. Nagy érdeklődéssel várom, hogyan kezd a hazai csapat: ugyanolyan taktikával, mint egy normál meccset, vagy próbál azonnal lerohanni minket. Mindig érdekesek az ilyen meccsek, ahol olyan csapatok játszanak, melyek nem nagyon ismerik egymást. A kisvárdai edző bizonyára azon gondolkodik folyamatosan, mit kellene ellenünk csinálni, én is ezt teszem a hotelban. Mi minden körülmények között támadó felfogásban lépünk pályára és a Kisvárda is támadni fog.

A várdaiakhoz hasonlóan a Molde is játszott bajnokit múlt hétvégén. A Kristiansund elleni derbin már a 16. percben 2–0-s hátrányban voltak, innen fordítottak és nyertek 3–2-re.

– Borzasztóan játszottunk – válaszolt a norvég mester arra, mi volt az oka a korai hátránynak. – Nagy hibákat vétettünk, amit kétszer egymás után nem követhetünk el.

Mi azért bízunk benne...

Labdarúgás: Európa Konferencia Liga, 3. selejtezőkör, visszavágó

Kisvárda Master Good–Molde (norvég)

Várkerti Stadion, csütörtök, 21 óra, v.: Alain Durleux (luxemburgi).

Az első mérkőzés eredménye: 3–0 a Molde javára.