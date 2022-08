A nemzetközi kupaszereplő csapatoknál megszokott, hogy heti két mérkőzésen lépnek pályára, amatőr szinten viszont nem általános. Most ezzel kell megbirkóznia nyolc megye egyes együttesnek. Mint ismert, szerdán rendezték meg a megyei kupa első fordulóját, ami a Magyar Kupa következő kiírásának selejtezője is egyben. A Vásárosnamény, a Kemecse és a Nyíregyháza Spartacus II. nem nevezett ebbe a versenysorozatba, míg az Újfehértó, a Nagyecsed és a Balkány kiemeltként a második körben kezd.

A Nyírbátor, a Kállósemjén, a Mándok és a Tarpa rendkívül magabiztosan jutott a második fordulóba, a Nyírbéltek és az Ibrány szűkebb győzelmet aratott. A Csenger döntetlenre végzett a Birivel, ám a szabályok szerint ilyenkor az alsóbb osztályú gárda léphet tovább. A Nyírmeggyes tizenkét gólos meccsen, 7–5-re maradt alul a Gergelyiugornya vendégeként, míg a Nagyhalász nem bírt az osztálytárs Mátészalkával.

Ha már Szalka: Kiss Tamás csapata és a Piskóti Zsolt által irányított Újfehértó a Magyar Kupa jelenlegi kiírásának főtábláján játszik hétvégén. Előbbi a Hidasnémetit, utóbbi a Tiszafüredet látja vendégül. A Nyír-Wetland megyei I. osztály harmadik fordulójára sorsolt Ibrány–Mátészalka és Mándok–Újfehértó mérkőzést később rendezik meg.

Ami a bajnokságot illeti, két mérkőzés után hat veretlen csapat van, közülük, a Tarpa, a Kemecse és az Újfehértó még hibátlan. Előbbi két gárda valamelyike elveszíti ezt a jelzőt, hiszen egymással játszanak.

Hét együttesnek nincs még győzelme, ebből legalább négynek jó esélye van arra, hogy hétvégén először ünnepelhessen, hiszen hasonló helyzetben lévő riválissal találkozik. Az érintettek emiatt is kiemelten várhatják a Vásárosnamény–Nyírmeggyes és a Nagyhalász–Nyírbátor összecsapásokat.

Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 3. forduló, edzői várakozások (kezdés: 17, ifi: 15)

Szombat

Vásárosnamény-Nyírmeggyes

Unchiás Rémusz, a Vásárosnamény edzője: – Nincs mese, most már el kell kezdeni a pontok gyűjtését!

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Besűrűsödött a programunk, hiszen hét közben kupameccset játszottunk, szombaton pedig bajnoki vár ránk. A Namény az első két fordulót elbukta, de ez nem téveszt meg minket, hiszen tudjuk, hogy az osztály egyik legjobb csapatához látogatunk. Mindent megteszünk a pontszerzés érdekében.

Kemecse-Tarpa

Resán Attila, a Kemecse elnöke: – Fiatal, gyors lendületes Tarpa érkezik hozzánk, remélem, mi is gyorsultunk annyit az elmúlt mérkőzések során, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot.

Oleh Lutkov, a Tarpa edzőpárosának egyik tagja: – Nagyon jól kezdtük a bajnokságot, ezt szeretnénk folytatni. Nehéz mérkőzésre számítok Kemecsén, de mindent meg fogunk tenni, hogy győztesen hagyjuk el a pályát.

Vasárnap

Balkány-Nyíregyháza II. (Szakolyban)

Mirgai László, a Balkány edzője: – A múlt heti meccsre visszatérve: Paráda sporttárs kimagaslóan vezette a mérkőzést, amelyhez utólag is gratulálok neki. Szalkán voltak hibáink, amelyeket a héten próbálunk kijavítani. Azt ígérhetem, hogy fiatal csapatom mindent meg fog tenni a siker érdekében. Aztán, meglátjuk, hogy mi jön ki belőle.

Tudja Dávid, a Nyíregyháza II. edzője: – Ezen a hétvégén sem lesz könnyű dolgunk, biztos vagyok benne, hogy egy jól felkészített, motivált csapattal fogunk találkozni. Az első két forduló nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, ezen mindenképpen szeretnénk változtatni.

Kállósemjén-Csenger

Gáll László, a Kállósemjén elnöke: – Az első két mérkőzést sikeresen megoldottuk, ezért lehetünk bizakodóak. Hazai pályán bízunk a jó folytatásba, lelkes közönségünk megérdemli, hogy minden meccsen odategyük magunkat.

Barcsay István, a Csenger edzője: – Egy nagyon jó újonc csapathoz látogatunk, amit az első két fordulóban be is bizonyítottak. Tudjuk, hogy hazai környezetben nagyon veszélyesek, ezért nekünk rendkívül koncentráltan kell játszanunk, ahhoz, hogy pontot szerezzünk.

Nyírbéltek-Nagyecsed

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Nem lesz egyszerű a feladat, mert a rutinos és jól menedzselt Nagyecsed érkezik hozzánk. Nem szabad elkövetnünk azokat a hibákat, amelyeket a Csenger ellen elkövettünk, remélem, abból tanultunk és vasárnap sportszerű küzdelmet követően mi örülhetünk.

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Sajnos nem úgy sikerült a rajtunk, ahogy szerettük volna, de mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy ezen változtatni tudjunk.

Nagyhalász-Nyírbátor

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – Bizakodunk, igyekeztünk hibajavításra használni a hetet, remélem, ez tükröződni fog a Nyírbátor elleni meccsen.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Rosszul rajtoltunk, a srácok pedig átérzik a helyzet komolyságát. Ezért nem titkolt célunk, hogy három pontért utazunk Nagyhalászba.