Nem mondhatni, hogy álomszerűen indult a Nyíregyháza Spartacus idénye, hiszen bár nehéz volt az első két forduló sorsolása, mégiscsak többre számított mindenki a nulla pontnál. Ennél is aggasztóbb, hogy az ETO vendégeként, s főleg az első hazai összecsapáson, a Haladás ellen megvoltak a gólszerzési lehetőségek, ám mindet elpuskázták a piros-kékek.

A rossz szériát idegenben kellene megszakítani vasárnap. A Szpari soron következő ellenfele, a Siófok is csak egyszer talált be eddig a bajnokságban, azt a bizonyos gólt viszont a DVTK ellen érte el úgy, hogy nem kapott a miskolciaktól egyet sem. Múlt héten a Balaton-partiak is 1–0-s vereséget szenvedtek, ők a Csákvár vendégeként.

– Egy szervezett csapat lesz az ellenfelünk, mely ellen nem könnyű játszani, de pontokkal akarunk hazatérni. Ehhez viszont gólt, gólokat kell lőni – szögezte le Feczkó Tamás vezetőedző.

A tréner a Hali elleni meccshez hasonlóan nem lehet még ott a kispadon eltiltás miatt, így Siófokon is két segítője, Márton István és Balogh Zoltán meccsel.

Labdarúgás: NB II. 3. forduló, vasárnap

Siófok–Nyíregyháza Spartacus, Siófok, 19, v.: Derdák (Nagy, Ország).

További mérkőzések: Gyirmót–Békéscsaba, Tiszakécske–DVTK, Soroksár–Csákvár, Haladás–ETO FC Győr, Szentlőrinc–Szeged, MTK–Dorog, Kazincbarcika–Budafok, Pécs–Mosonmagyaróvár, Ajka–Kozármisleny.