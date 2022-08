Június végén a szuperkupával ért véget a Decathlon-Konyha Möbel-Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó-bajnokság, ezt követően a csapatok nyári pihenőre vonultak, a szervezők azonban már a következő idény előkészületein dolgoztak. Dajka László főszervező elmondta, hogy az elhasználódott kis műfüves pályát újították fel, több mint 200 méter csíkot, vagy darabot cseréltek ki a Nyíregyházi Sportcentrum jóvoltából. A csapatok pedig múlt hétfőn újra birtokba vették a három salakos, valamint a fentebb említett kis műfüves pályát, hogy ismét bajnoki pontokért küzdjenek.

– Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságának segítségével július 13-án rendeztük meg, idén már az ötödik alkalommal, a hagyományos Víg István-emléktornát, amelyen tizenkét csapat színvonalas csatákban döntötte el a végső helyezések sorsát – mondta el lapunk érdeklődésére a főszervező. – A hét amatőr csoport mellett három öregfiúk csoportban 107 csapat harcol a bajnoki pontokért és helyezésekért. Vannak megszűnő csapatok, de új alakulatok is jelentkeztek. Az előbbi évekkel ellentétben ebben a szezonban nem iktattunk be esőnapot, mert nagyon feszített a menetrendünk, így próbáljuk meg befejezni október végéig a bajnokságot. Sajnos azonban hétfőn megtréfált bennünket az időjárás, a hirtelen jött felhőszakadás miatt kilenc mérkőzés elmaradt, amelynek pótlását valahogy meg kell majd oldanunk – zárta Dajka László.

Dajka László már előre is gondolkozik, gőzerővel elkezdte szervezi a 48 csapatos téli teremlabdarúgó-bajnokságot. A november elején rajtoló sorozatnak ezúttal is a Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti Bencs-csarnoka ad majd otthont.