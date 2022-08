A One Belt One Road Nations’ Cup ifjúsági világkupa második napján 111,6 kilométeres etapon Nyíregyházáról indulva két nagyobb és három kisebb kör várta a kerekeseket Ibrány térségében - három gyorsasági részhajrával megfűszerezve. Az éles rajtot követően folyamatosak voltak a próbálkozások, elsőként Erdős Gergely (magyar nemzeti válogatott) tudott elszakadni, ám a gyorsasági részhajrához közeledve utolérte őt a főmezőny.

Fotós: Vanik Zoltan

Ez a koreográfia volt jellemző az etap további részében is, a második sprint előtt Filippo Omati (Olaszország), míg a harmadikat megelőzően Aaron Aus (Észtország) került elmenésbe, ám ezek a kísérletek egy percnél messzebb nem jutottak. A gyorsasági részhajrákat sorrendben Ramzan Yilmaz (Törökország), a sárga trikós Dominik Ratajczak (Lengyelország) és Gabriele Bessega (Olaszország) nyerték, utóbbinál egy bő tíz fős sor próbált immáron a kis körön ellépni, ám ez az akció sem járt sikerrel. Végül az előzetes várakozásoknak megfelelően mezőnyhajrá döntött, amit Karl Kurits (Észtország) nyert meg Matteo De Monte (Olaszország) és Natan Gregorcic (Szlovénia) előtt.

Fotós: Vanik Zoltan

– Egy nagyon gyors, pörgős szakaszon vagyunk túl. A csapatunk végig remek munkát végzett, ennek megfelelően próbáltuk felvezetni a mezőnyhajrát, ami végül sikerült is, így magabiztos győzelmet arattam. Tetszett a pálya és a szervezéssel is elégedett vagyok. Természetesen szeretném megnyerni a záróetapot is – nyilatkozta a célba érkezést követően Kurits.

Fotós: @Vanik Zoltan

Legjobb magyarként Radics Milán (MKB Cycling Team) ért célba a tizenegyedik helyen. Összetettben továbbra is a prológ győztese a lengyel Dominik Ratajczak vezet, az előnye hét másodperc a második helyre előrelépő szlovén Natan Gregorcic ellenében. A pontversenyben az olasz Gabriele Bessega, a fiatalok külön versenyében a szakaszgyőztes Kurits, míg a magyarok összevetésében Tóth Márkó (magyar nemzeti válogatott) az első.

Fotós: @Vanik Zoltan

– Egyértelműen csalódott vagyok, ennél azért szerettem volna sokkal jobb eredményt elérni. Az első részhajránál igyekeztünk jóváírást szerezni, de csak az ötödik helyet sikerült megszereznem a sprintben. Később sajnos buktam, igazából nem is tudom, hogy miként, szerencsére nem ütöttem meg nagyon magam. Örülök, hogy sikerült megőriznem a trikót, bízom benne, hogy az utolsó szakasz során elérhetek egy jobb eredményt is – mondta a szakaszt követően a legjobb magyarnak járó megkülönböztető mez tulajdonosa Tóth Márkó.

KM

Eredmények

1. szakasz, Nyíregyháza-Ibrány (111,6 km)

1. Karl Kurits (Észtország), 2. Matteo De Monte (Olaszország), 3. Natan Gregorcic (Szlovénia), 4. Simon Gottstein (Szlovákia),

5. Mihnea-Alexandru Harasim (Románia), 6. Zak Erzen (Szlovénia), 7. Pawel Wieczkowski (Lengyelország), 8. Juraj Vrbik (Szlovákia), 9. Hubert Grygowski (Lengyelország), 10. Antoni Kida (Lengyelország), 11. Radics Milán (magyar, MKB Cycling Team)... 16. Tóth Márkó (Magyarország).

Az összetett állása

1. Dominik Ratajczak (Lengyelország). 2. Natan Gregorcic (Szlovénia), 3. Hubert Grygowski (Lengyelország), 4. Karl Kurits (Észtország)...14. Tóth Márkó (Magyarország).