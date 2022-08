A Hübner Nyíregyháza BS nem csupán öt új légióst szerződtetett nyáron, hanem magyar játékosokkal is megerősítette a keretet. Nagy fogás lehet a klub saját nevelésű, három év után hazatérő hátvédje, Fazekas Csaba.

A 22 éves kosaras az elmúlt idényekben az élvonalban szereplő Sopronban játszott. Az első szezonja tanulóév volt, ráadásul a koronavírus-járvány miatt márciusban befejeződött a bajnokság. Épp az utolsó meccsen kapott több lehetőséget, amit jó játékkal hálált meg. A második szezon elejét is megnehezítette a világjárvány, ám a 2020–2021-es idényben Fazekas berobbant az első osztály mezőnyébe. Az alapszakaszban nyolcszor játszott húsz perc felett, ebből háromszor harminc percnél is többet játszott, alapembere volt az SKC-nak.

A mögöttünk hagyott szezonban sérülés is nehezítette a 195 centis játékos dolgát, abból felépülve sem kapott olyan sok lehetőséget, mint a második soproni évében, a csapat tizenhárom meccses veretlenségi sorozatából azonban ő is alaposan kivette részét. Ebben a szériában volt a januári, nyíregyházi összecsapás is, amin a fiatal játékos élete legjobb teljesítményét nyújtva 14 pontot szerzett a Continental Arénában.

– Nagyon izgultam a meccs előtt, mert már három éve nem játszottam Nyíregyházán – emlékezett vissza Fazekas Csaba. – Tudtam, hogy sok rokon, ismerős, barát kint lesz a mérkőzésen. Akkor a Sopronnal meneteltünk, nem szerettem volna én sem, hogy megszakadjon a szériánk. Nagyon motivált voltam, örültem, hogy sikerült a legjobbat kihozni magamból. Jó érzéssel emlékszem vissza arra a meccsre és még jobb érzéssel tölt el, hogy most már a Blue Sharks játékosaként igyekezhetek hasonló teljesítményt nyújtani.

A bedobó ismerős közegbe tér vissza, hiszen Pethő Ákos utánpótlásban volt edzője, csapattársa volt Mokánszki Máté és Vaskó György, valamint Bazsó Brúnóval is játszott már együtt a Cápáknál.

– Úgy gondoltam, a fejlődésem érdekében az lenne a legjobb, ha Nyíregyházán folytatnám – árulta el a játékos. – Ezt nem csak amiatt érzem jó döntésnek, mert itthon lehetek, hanem mert egy remek szakmai stábbal dolgozhatok. Ákos utánpótlásban is edzőm volt, kisgyerekkorom óta ismer, tudja, mire vagyok képes és én is tisztában vagyok vele, mik az elvárásai. Ez volt a legfőbb érv, hiszen ha egy játékos tudja, hogy ilyen edző keze alatt dolgozhat, akkor nem sokat filózik. Szeretném kihozni magamból a legjobb teljesítményt, hogy sokat segítsek a csapatnak. Nyíregyházán megvan erre a lehetőség.

Fazekas alapvetően kettes és hármas pozícióban játszik, ám valószínűleg irányítóként is szerepet kap a következő idényben. Mint mondja, nem fontos, milyen pozícióban számolnak vele, ő igyekszik elvégezni a feladatát és fontos tagjává válna a Blue Sharksnak.

– Szeretnék meghatározó játékos lenni Nyíregyházán! Azon leszek, hogy segíteni tudjam a csapatot és poszttól függetlenül minél jobban elvégezzem azokat a feladatokat, amikkel a vezetőedző megbíz. A soproni három év alatt fizikailag és játéktudásban is felvettem az A csoport szintjét. Szeretném ezt itt is bebizonyítani – szögezte le Fazekas Csaba.

A nyíregyházi játékosok az elmúlt napokban már elkezdték a ráhangoló edzéseket, de hivatalosan szerdán kezdődik meg a felkészülés a magyar játékosok részvételével. A légiósok augusztus 22-től érkeznek, az első felkészülési mérkőzés augusztus 31-én esedékes.