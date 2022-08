Múlt hétvégén az NB II.-es bajnokság is elrajtolt. Győrben két olyan csapat találkozott, amelyik szeretné kijavítani az előző szezonban elért gyenge szereplését: az ETO a hetedik helyen fejezte be a szezont, a Nyíregyháza Spartacus a 10. pozícióban végzett. Elsőre úgy tűnt, a győrieknél sült el jobban a nyári átalakítás. A hazaiak irányították a mérkőzést, gyorsan és kezdeményezően játszottak. Hozzá kell tenni, a Szparinak is megvoltak a lehetőségei, Vitális Milán gólja után Kovács Ádám kétszer is közel járt az egyenlítéshez, a második félidőben Novák Csanád is jó helyzetből fejelhetett, ám egyik próbálkozásból sem lett gól, így maradt az 1–0-s végeredmény.

– Nagy iramú, feszült hangulatú mérkőzésen mindkét csapat győzelemre törekedett – értékelt az ETO kispadján debütáló Tímár Krisztián. – Jól készültünk fel a Nyíregyháza játékából, és bízom benne, hogy a jövőben az ellentámadások lehetőségeivel még jobban tudunk élni.

– Nem mindig az a csapat nyer, amelyiknek több nagy helyzete volt, hanem az, amelyik jobban sáfárkodott velük. NB II.-es szinten dinamikus, jó iramú találkozót játszottunk, a szurkolók jól szórakoztak – vélekedett Feczkó Tamás, a Spartacus vezetőedzője, akit a találkozó legvégén reklamálás miatt kiállítottak.

A Szpari a következő fordulóban, vasárnap Sényőn fogadja a Haladást.

Labdarúgás: NB II., 1. forduló

ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus 1–0 (1–0)

Győr, ETO Stadion, 1322 néző, v.: Kovács (Rózsa, Ring).

ETO: Kovácsik – Kovács K., Csinger, Csonka, Vincze – Toma, Tuboly (Bacsa, 82.) – Kiss Balázs (Borsos, 73.), Vitális (Kiss Bence, 68.), Óvári Zs. (Bencze, 73.) – Priskin. Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Nyíregyháza: Fejér – Farkas B. (Artner, 86.), Szokol, Baki, Gengeliczki, Deutsch – Vass P. (Sigér Á., 73.), Márkus – Kovács Á. (Gresó, 81.), Novák Cs., Szerető (Adamcsek, 73.). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Gól: Vitális (20.).

Gólleírás

20. perc: hazai szöglet után Priskin az alapvonal közeléből az üres területre futó Vitálisnak passzolt, aki 14 méterről jobbal, laposan a kapu jobb oldalába lőtt, 1–0.