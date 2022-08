A Kisvárda vasárnap az eddigi legnagyobb erőpróbáját teljesítette az NB I.-es bajnokság jelenlegi kiírásában. A vendég Mol Fehérvár ugyan gyengén kezdett hazai vonalon, az Európa Konferencia Ligában viszont idegenben megverte a Kölnt, s játékoskeretére nézve is megállapítható: papíron dobogón kellene végeznie a csapatnak.

Igen ám, de ez az előző idényben nem jött össze a Fejér megyeieknek, nem úgy a várdaiaknak, akik az ezüstéremmel zárult bajnokság után a következő kiírást is remekül kezdték, az ötödik fordulónak veretlenül, listavezető pozícióból vághattak neki.

Török László együttese tehát nem lehet híján önbizalomnak, ez látszott is múlt hétvégén. A szabolcsiak már az első félidőben is kezdeményezőbben futballoztak, a vendéggárda Kovács Dániel kapusnak köszönhette, hogy nem került hátrányba az első félidőben. Fordulás után már ő is tehetetlen volt, a hazaiak hengereltek és alig több mint 11 perc leforgása alatt háromszor vették be a fehérvári kaput. Kenan Kodróék gyorsan szépítettek egy tizenegyessel, ekkor eszébe juthatott a várdai szurkolóknak a két csapat áprilisi mérkőzése, amikor a Kisvárda a 12. percben 3–0-ra ment, majd kikapott 5–3-ra. Ezúttal rutinosabbak voltak Anton Kravcsenkóék, 3–1-re elintézték ellenfelüket.

– Gondolkodtam, milyen pozitív jelzőkkel illessem a csapatunkat, mostanában mindig azt tudom mondani, hogy fantasztikus az a munka, amit a pályán végzünk – értékelt Török László vezetőedző. – Mindkét csapat kicsit óvatosabban, puhatolózva kezdte a mérkőzést, de mi már az első félidőben is beletettük a támadószellemet, többször volt lehetőségünk a gólszerzésre, kétszer is hatalmas ziccerben hibáztunk. Végig irányítottunk, természetesen voltak olyan periódusai a Fehérvárnak, amikor erőteljesebben támadott, de ez minimális volt. Jól játszottunk, csodálatos közönségünk előtt nagyszerű futballt produkáltunk. Nem csak a lelátón voltak Várkerti Vitézek, a pályán is vitézeket láthattunk.

A Kisvárda három győzelemmel és két döntetlennel 11 pontos, ezzel vezeti a bajnokságot, s a 13 szerzett gólja is a legtöbb az NB I.-es mezőnyben.

– A csapat hétről hétre fejlődik és eredményesen is futballozik. Ki kell emelnem a stáb munkáját, a napi edzéseken a gyakorlatokba beleépítjük a taktikát. A precizitás visszaköszön a játékban, jó érzés, hogy a hétköznap végzett munkát visszalátjuk a pályán. Az elmúlt két meccsen hat gólt szereztünk, de a védelmet is dicsérni kell, mert erőn felül teljesít. Egyre fegyelmezettebbek és stabilabbak vagyunk – tette hozzá a mester.

A csapatok nem pihenhetnek sokat, mert az élvonalbeli bajnokság hétközi fordulóval folytatódik, ennek részeként a Kisvárda szerdán Pakson lép pályára.