A Kisvárda Mater Good SE nyári igazolásainak egyike Sápi Gréta, a fiatal játékos az NB I./B-s Hajdúnánásról érkezett a rétközi együtteshez. A tehetséges beálló 2020-21-es szezonban már belekóstolt az élvonal légkörébe, a Debrecen játékosaként Köstner Vilmos négy mérkőzésen is pályára küldte, azonban akkor még csak pár perc jutott neki a legjobbak között. Múlt pénteken, már kisvárdai színekben, közel húsz percet töltött a pályán a Győr ellen, a védekezés mellett a támadásból is kivette részét és megszerezte első élvonalbeli találatát.

Nagy váltás volt ez számára, hiszen eddig például az Orosháza, az Algyő és a Szeged védőivel kellett megküzdenie a gólszerzési lehetőségért, ezúttal viszont Anne Mette Hansen, Yvette Broch, Veronika Kristiansen és Linn Blohme gyűrűjében őrlődve kellett kiverekedni a helyzeteket.

– Az egész nyarat úgy dolgoztuk végig, hogy bárki bármikor a pályára kerülhet, aztán az utolsó taktikai megbeszélésen Bakó Botond úgy állította össze a csapatot, hogy védekezésben én kezdtem, aminek nagyon örültem – mondta Sápi Gréta. – Nem izgultam túl a dolgot, egészséges meccsdrukk volt bennem, nevezhetném inkább izgatottságnak. Alig vártam, hogy elkezdődjön a bajnokság, ráadásul az első meccs a Győr elleni volt. Természetesen a csapat idősebb játékosai nyugtattak, Szacsa (Karnik Szabina – a szerk.) is mondta, hogy ha elrontok valamit, vagy nem sikerül valamit, nem izguljak, majd jön a következő, lesz lehetőség kijavítani a hibát. Bakó Botond is biztatott, azt mondta, hogy ne stresszeljek, csináljam, amit tudok és akkor nem lehet gond.

Gréta megfogadta a tanácsokat, védekezésben hasznos tagja volt a csapatnak, elöl pedig a második félidő közepén kétszer is helyzetbe került.

– Mindkét alkalommal Bouti Fruzsinától kaptam a labdát, első alkalommal a kettes pozícióból tudtam befordulni, sajnos azonban kicsit túlhelyeztem a labdát, amely a kapufán csattant – idézte fel a lehetőséget Gréta, aki a következő alkalommal már nem hibázott és túljárt Silje Solberg eszén.

– Hosszas játék után a szélre keveredtem ki, ott kaptam meg a labdát, amelyet sikerült eltennem a kapus mellett, ez volt az első NB I.-es gólom, nagyon örültem neki. Egyébként az egész mérkőzésen jól éreztem magam a pályán, remek hangulatot teremtett a sok néző – zárta Sápi Gréta.

A Kisvárda szombaton már győzelmi reményekkel lép pályára az MTK ellen.