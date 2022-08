A négy megye hármas csoport legnépesebb mezőnyével startoló Szamos csoportban (16 csapatos) is megkezdődnek a küzdelmek ezen a hétvégén. A többi kiírás az augusztus 27-i hétvégén veszi kezdetét, miként a háromcsoportos megye kettes bajnokság is akkor rajtol. Az említett pontvadászatokon kívül a versenyben maradt két csapatunk, a Mátészalka és az Újfehértó a Magyar Kupa főtáblájának második körében is érdekelt, illetve augusztus 24-én megtartják a 2022–2023-as kupasorozat megyei selejtezőjének első körét, melyen 26 egyesület érdekelt.